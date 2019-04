La Fiscalía estudia si actúa contra las españolas del ISIS localizadas en Siria

El camino de regreso no les resultará fácil a Yolanda Martínez, Luna Fernández y Lubna Miludi, las tres ciudadanas españolas que se encuentran actualmente retenidas junto a sus 11 hijos en el campo sirio de Al Hol, en la frontera con Irak, donde se calcula que viven unas 73.000 personas que formaron parte de la estructura social creada por el autodenominado Estado Islámico —el 92% son mujeres y menores, familiares de los combatientes yihadistas—. "Lo único que deseamos es salir de aquí. No nos pueden condenar por cuidar de la casa y de nuestros hijos en el Estado Islámico", aseguraron a este periódico las tres mujeres. Pero, según confirmaron fuentes del ministerio público, la Fiscalía ya ha pedido informes policiales para valorar si plantea una causa contra ellas.

Fuentes de la lucha antiterrorista detallan que dos de las tres mujeres aparecen en investigaciones impulsadas en la Audiencia Nacional. Se trata de Yolanda Martínez y Luna Fernández. La primera —de 34 años y con cuatro hijos— nació en el barrio de Salamanca, de Madrid, y a los 22 se casó con Omar el Harchi, un español de origen marroquí. De su mano, se convirtió al islam, se radicalizó, se mudó a Marruecos y, finalmente, viajó a Siria en mayo de 2014. “El ISIS nos dio una casa. Por fin tuvimos una situación económica estable”, afirma ella, que asegura que no sabía el destino y que su marido nunca llegó a combatir.

Sin embargo, las pesquisas policiales no atribuyen al matrimonio un papel tan inocente. Una sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2017 condenó a más de 75 años de cárcel a nueve integrantes de la autodenominada Brigada Al Andalus, localizada en Madrid que se dedicaba a captar y adoctrinar yihadistas para enviarlos a Siria y que se integraran en grupos afines a Al Qaeda. Según consideró probado la resolución, el marido de Martínez formaba parte del “núcleo operativo” de este grupo, que operó desde principios de 2011 hasta su desarticulación en junio de 2014. Pero El Harchi, aunque fue procesado, no pudo ser juzgado, ya que se marchó a Siria un mes antes de que fuese desarticulada la célula.

La carta inculpatoria

En el marco de esa misma investigación, los agentes encontraron una carta de despedida en la que se afirmaba que, ante el conflicto sirio, “no hay que quedarse estático y pasar a la acción”. Dicha misiva estaba firmada por Yolita. “Es decir, por Yolanda Martínez Cobos”, consideraron acreditado los magistrados. Además, el 1 de marzo, durante los últimos combates entre las milicias kurdo-árabes de la coalición internacional y el ISIS, El Harchi se entregó junto su familia, según relató su mujer, que sitúa a su marido en una de las prisiones custodiadas por las fuerzas kurdas. Fuentes policiales españolas también sospechan que está recluido en una de esas cárceles.

La carta de Martínez constituye ahora una prueba contra ella, que se puede enfrentar —al igual que Fernández y Miludi— a una acusación por pertenencia a organización terrorista, castigada con penas de 6 a 12 años de prisión. Aunque la legislación también prevé la posibilidad de que dichas condenas se puedan reducir en uno o dos grados “atendiendo a las circunstancias concretas” de cada caso, que debe valorar el tribunal. Este jueves, en la Audiencia Nacional, Dolores Hidalgo, una española convertida al islam y radicalizada, aceptó una pena de cinco años de cárcel tras admitir que trató de viajar a Siria con sus cuatro hijos para reunirse con su marido y sumarse a las filas del ISIS. El fiscal pedía 9 años.

“Si España me puede sacar, yo quiero salir de aquí. ¡Pero no me pueden separar de mis hijos!”, pide Luna Fernández, la segunda que aparece en una investigación judicial. Actualmente embarazada, tiene cuatro hijos y cuida de otros cuatro menores de una “pareja de marroquíes residentes en España muertos en el infierno de Baguz”. Su marido falleció. También el de la tercera española, Lubna Miludi, que tiene tres hijos. De ella no consta que esté siendo investigada.