Cercanía de ideas y política social, mayores razones del voto al PSOE

Cercanía ideológica y las políticas sociales son los motivos principales de los votantes del PSOE para respaldar al partido, según la encuesta de 40dB. Un 55,1% de sus electores cita la primera como razón fundamental de su apoyo y un 54,3% las segundas. Son los dos motivos más señalados de un apoyo en el conjunto de los cinco partidos.

El votante de Vox repite un planteamiento ya visto entre el electorado de formaciones populistas en otros países. Sus partidarios identifican los mensajes de la formación como “hablar claro”, sin dar importancia a lo políticamente correcto, hasta el punto de convertirse en la principal razón para apoyar a los de Santiago Abascal (43,9% de los encuestados). El planteamiento supera con claridad a la inmigración como razón primera del votante de Vox, idea principal de quienes respaldaron sus listas en las andaluzas de diciembre, según los datos del estudio de 40dB. tras aquellos comicios. Pese al éxito que le prevé la encuesta en su tercera presencia consecutiva en unas generales (en las dos anteriores no pasó del 0,23% de los votos), Vox es el partido que más rechazo despierta; un 63,9% de los sondeados afirma que no lo votaría nunca, frente a un 46,5% que dice que no lo haría al PP y porcentajes menores a los demás grupos.

Entre el electorado propio, Ciudadanos (uno de cuyos principales rostros es Inés Arrimadas, líder de la oposición catalana) es quien mejor rentabiliza su labor ante el desafío secesionista. Un 38,6% de sus votantes señala la posición en el conflicto catalán como uno de los tres principales motivos para apoyar al grupo de Albert Rivera (la segunda razón aducida), casi siete puntos por encima de quienes dan igual respuesta entre el electorado del PP y más de tres en el caso de Vox.

Uno de cada dos votantes populares cita igualmente como motivo principal la afinidad con las ideas propias. Junto a Cataluña, el electorado popular también señala de forma destacada ser los “menos malos”, la defensa de la seguridad o echar al PSOE del poder (por encima del 24% en los tres casos).

A diferencia de socialistas, populares y Cs, el votante de Unidas Podemos no tiene como principal motivo de su apoyo la cercanía ideológica, sino las políticas sociales, que cita más de uno de cada dos. En el caso de la coalición de izquierdas la explicación de votar “porque me gusta su líder”, opción que se planteó en los cinco casos, es citada solo por el 1,7%, el menor porcentaje de todos (2,2% en el caso de Vox, 4,4% en el del PP, 10,7% el PSOE y 14,9% Cs).