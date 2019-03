Pablo Bustinduy se retira de la candidatura de Podemos a las elecciones europeas

Pablo Bustinduy, candidato de Podemos a las elecciones europeas del 26 de mayo, deja de encabezar la lista a Bruselas, pero mantiene su cargo en la Secretaría Internacional del partido. La renuncia se produce a algo más de un mes de las generales. "Tras darle muchas, muchas vueltas, he decidido no seguir en este nuevo ciclo en la primera línea de la política institucional", ha escrito el dirigente en su cuenta de Facebook. "Ha sido una decisión muy difícil, pues lo último que querría es defraudar la confianza de quienes me avalaron para presentarme a las próximas elecciones europeas. Pero también creo que lo más honesto y constructivo en política es decir la verdad, y siendo muy sincero conmigo mismo, no creo tener hoy la entereza y las fuerzas necesarias para asumir una responsabilidad pública tan importante con el rigor, la dedicación y el compromiso absoluto a largo plazo que requiere en este tiempo político nuevo".

El dirigente ha estado vinculado a la Secretaría de temas internacionales desde los inicios de Podemos. Formó parte del primer equipo con el que Pablo Iglesias llegó a Bruselas en 2015. Ya entonces el secretario general le calificaba de "futuro ministro". La dirección del partido siempre ha mostrado admiración por el trabajo de Bustinduy, sobre todo por sus intervenciones en el Congreso en temas como la crisis de Venezuela. El dirigente nunca ha ocultado su proximidad a Íñigo Errejón. En la asamblea del partido Vistalegre II formó parte de la candidatura que se enfrentó a Iglesias como número tres de Errejón. Es uno de los pocos miembros cercanos al fundador que siguen en Podemos tras su integración en la plataforma de la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena. La decisión de Bustinduy llega pocas semanas después de que un grupo cargos públicos y otros integrantes de la denominada familia errejonista se unieran a la formación madrileña de Errejón y Carmena. No es el caso de Bustinduy, que se mantendrá en el partido.

El pasado noviembre Bustinduy salió elegido candidato a Europa tras someterse a un proceso de primarias en el que obtuvo el 72,60% de los 50.057 votos emitidos por los inscritos. Sustituyó así a Miguel Urbán, el líder de la corriente Anticapitalista que sucedió en el cargo a Pablo Iglesias tras la salida del secretario general de las instituciones europeas. Urbán se mantiene en la candidatura en la que también estarán, a falta de la lista definitiva, Idoia Villanueva, Patricia Caro y Esther Sanz.

"Es una decisión personal, de mi entera responsabilidad", ha escrito. "La candidatura europea va a quedar en las mejores manos imaginables. Será un verdadero placer colaborar con un referente político y moral como María Eugenia Rodríguez Palop, le brindaré en los próximos meses todo mi apoyo".

Muchas gracias por haber confiado en mi.



Frente a la extrema derecha, seguiremos construyendo una Europa para tod@s, sin muros, feminista y ecologista.



Gracias @pbustinduy por tu trabajo en estos años. Nos has dejado muy bien señalado el camino. Espero tenerte cerca. https://t.co/rfn4x4V8sx — M. Eugenia R. Palop (@MEugeniaRPalop) 21 de marzo de 2019

Rodríguez Palop, jurista y profesora de Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid se convierte en la candidata de Unidas Podemos, la alianza de Podemos, IU y Equo, para las elecciones europeas. Su nombre ya apareció en las quinielas del partido para liderar la candidatura en la Comunidad de Madrid tras la integración de Errejón en Más Madrid. "Gracias por confiar en mí", ha escrito en su perfil de Twitter la nueva aspirante que también ha agradecido a Bustinduy su trabajo. "Frente a la extrema derecha seguiremos construyendo una Europa para todos".

La académica no se someterá a un proceso de primarias como el que tuvo que afrontar su antecesor en el cargo. El reglamento de Podemos permite que se sumen, sin someterse a votación, aquellas personas "representativas de la sociedad civil" o que supongan un valor claro para el partido. Este fue el procedimiento que se siguió en las elecciones de 2015 con el exjefe del Estado Mayor de la Defensa Julio Rodríguez, que concurrió primero como dos de Podemos al Congreso por Zaragoza y en junio de 2016 como número uno por Almería, sin obtener escaño en ninguna de las dos ocasiones. Y el que se aplicará a la magistrada Victoria Rosell, otra figura independiente en Podemos, que confirma su vuelta a las listas del partido al Congreso después de ser diputada en 2016.

"El trabajo político es una labor hermosa, digna y gratificante, que honra a quien la ejerce con probidad y enseña a apreciar lo que es común por encima de cualquier otra cosa. También es un mundo complejo, duro, a veces descarnado. Con lo bueno y con lo malo, no tengo dudas de que merece la pena", concluye Bustinduy sin dejar de agradecer a Podemos y la militancia los cinco años de trabajo en el partido en el que seguirá. "Ahora empieza un ciclo nuevo. España tiene enormes desafíos y el mayor potencial imaginable para afrontarlos: un pueblo digno, solidario, valiente, que va a ser firme en la defensa de la democracia, la libertad y la justicia social. Con esa confianza seguiré trabajando desde un lugar más tranquilo para conseguir un país mejor".