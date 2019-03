Un hispano-colombiano, asesinado con arma blanca en Londres

La Policía Metropolitana de Londres (MET) ha identificado este jueves a David Martínez como víctima mortal de un apuñalamiento ocurrido el miércoles en Leyton, barrio al este de Londres, aunque el proceso de identificación formal, que en Reino Unido puede prolongarse durante días, no ha concluido. En un comunicado, la policía de Scotland Yard precisa que el joven hispano-colombiano, nacido el 15 de febrero de 1993 y de nacionalidad española, murió a las 18.10 horas (17.10 hora local) del pasado miércoles, en la calle North Birkbeck Road, donde había sido atendido poco antes por los servicios de emergencia.

Martínez recibió el apuñalamiento en una reyerta entre bandas urbanas. Acudieron al lugar de los hechos la Policía, el Servicio de Ambulancias de Londres y la Ambulancia Aérea, se indica en el comunicado. El diario The Evening Standard daba cuenta en su edición vespertina de este jueves del incidente. Una mujer de 20 años, testigo de lo ocurrido, ha relatado al periódico: “Mi marido me dijo que le vio salir corriendo y que se desplomó frente a nuestra puerta. Llamó a la policía y comenzamos a traerle toallas y sábanas. Su piel estaba blanca, como polvo de talco. Intentó incorporarse. Le preguntamos qué idioma hablaba y nos dijo que español. No dijo nada más. Estaba temblando, y entre azul y blanco”.

Un empleado de seguridad de 33 años, Waqas Sadiq, contó al diario que “vio dos heridas en su pecho y gente intentando ayudarle. Seguía respirando hasta que dio su último suspiro, intentó dar como un abrazo al aire y se derrumbó”. Según los testigos citados por el diario, David tenía heridas de arma blanca en las dos piernas, en el pecho y cerca del cuello.

Imagen del lugar donde fue asesinado. Rafa de Miguel

El comando de homicidios y delitos graves de la Policía londinense ha hecho un llamamiento a posibles testigos para que aporten detalles del suceso, que se suma a la oleada de crímenes con arma blanca que registra la capital británica y, en general, el Reino Unido. Se trata de la decimoquinta víctima mortal de un ataque con cuchillo en Londres en lo que va de año.

En 2018 hubo un récord de homicidios por apuñalamiento cuchillos en Reino Unido, con un total de 135, lo que llevó al Gobierno y también al alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, a poner en marcha varias medidas y considerar la epidemia de ataques un problema de "salud pública". El número de homicidios en los que el arma empleada fue un cuchillo entre 2017 y 2018 fue de 285, la mayor cifra desde 1946.

La primera ministra, la conservadora Theresa May, se reunirá próximamente con los responsables de seguridad y directores de las principales agencias públicas para abordar esta aguda crisis, que se considera consecuencia de factores políticos y socioeconómicos. May ha sido criticada por la oposición laborista por negar que el aumento de la delincuencia juvenil esté vinculada a los recortes por las medidas de austeridad en los últimos años, que llevaron a una reducción de los agentes de policía en servicio y al cierre de centros cívicos, entre otras cosas.

Como iniciativa para afrontar el problema, el Ejecutivo ha destinado 200 millones de libras (233 millones de euros) a un fondo para jóvenes. Además, el Gobierno británico ha encargado un estudio sobre el posible vínculo entre las drogas y el aumento de los ataques y prepara cambios en la ley para aumentar las penas para los ataques con cuchillos y con sustancias ácidas.