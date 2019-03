Cifuentes solicita la “baja temporal” en el PP después de que la fiscalía le pida tres años de cárcel

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha pedido la “baja temporal de militancia” en el Partido Popular, según ha explicado este viernes a través de su cuenta de Instagram. Cifuentes ha comunicado su decisión apenas unos días después de que la Fiscalía informara de su petición de tres años y tres meses de cárcel por la supuesta falsificación documental en el caso máster.

La candidata popular a la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, amiga de la expresidenta, aseguró este miércoles que Cifuentes estaba siendo sometida a “un linchamiento injustificado” y denunció que la Fiscalía pedía la misma pena para su compañera de partido que para la presunta asesina del niño Gabriel, lo cual es falso, porque en el caso de Ana Julia Quezada, la Fiscalía solicita prisión permanente revisable. Al día siguiente, Díaz Ayuso admitió que había sido “un error” comparar ambos casos.

Fuentes de la dirección del PP, no obstante, señalan que Cifuentes “ya no tenía relación alguna con el partido”. Los populares creen que se adelanta a los acontecimientos porque según los estatutos del partido, la imputación supone la apertura de expediente informativo, que se transforma en expediente disciplinario en el momento en que se produce el señalamiento del juicio oral del procedimiento judicial correspondiente. La petición de baja de Cifuentes alivia en cualquier caso al PP en plena precampaña electoral.

“Decía Franklin D. Roosevelt que en política no hay casualidades... y si las hay, es que están muy bien preparadas”, ha escrito Cifuentes en su mensaje de Instagram para anunciar la solicitud de su baja en el partido. “Creo en la justicia, pero estoy completamente segura de que el tiempo me dará la razón. Pero hasta que eso ocurra, he pedido la baja temporal de militancia en el PP”, añade.

La Fiscalía considera que Cifuentes indujo a la la falsificación del acta del trabajo de fin de máster que exhibió en varios medios de comunicación y redes sociales “para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse”. Ella sostiene que no se “presionó” a nadie y no “se ordenó la confección de ninguna falsedad”.

Esta semana la comisión de investigación de universidades en la Asamblea de Madrid aceptó la petición de comparecencia de Cifuentes el próximo 6 de marzo.