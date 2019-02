Miquel Roca: “La crispación es la forma más soportable de la guerra, pero es una guerra”

El debate era sobre el pasado y el futuro de la Constitución, pero al final la charla discurrió, sobre todo, en torno al fenómeno que caracteriza y degrada el presente: la crispación. "El nivel de banalización, de crispación y de circo en el que se está convirtiendo el debate político en España", lo describió el expresidente Felipe González. Un homenaje a Gregorio Peces- Barba reunió este miércoles en Madrid a políticos, juristas y periodistas de la Transición para reflexionar sobre la Constitución, y fue otro de los padres de la Ley fundamental quien dio la máxima gravedad al momento que vive la política española. "La crispación es la forma más soportable de la guerra, pero es una guerra", alertó Miquel Roca.

Roca contó que su padre, un día poco antes de morir, le recordó que ellos habían perdido la guerra civil. Lo tenía muy presente el político catalán, porque él mismo nació en el exilio, y pensó que su padre le contaba una obviedad. Pero la reflexión era más profunda. "Perdimos la guerra desde el primer día que empezó, porque ganase quien ganase, perdíamos todos", le dijo su padre. El ponente de la Constitución utilizó esa reflexión para advertir, de esa manera, de que con la crispación perdemos también todos.

"Hay que ser muy valiente para ser moderado", coincidió con Roca el catedrático de Filosofía y portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo. "Para ser extremista basta tener un día elocuente. La descalificación es un síntoma de debilidad, de la carencia de argumentos, y denota y delata hasta qué punto no somos capaces de abordar con rigor los problemas que tenemos", argumentó.

Otra generación de políticos hizo la Constitución del 78, pero fueron políticos y no otros los artífices de la Transición, subrayó Soledad Gallego- Díaz, directora de EL PAÍS, poniendo en valor a la política en un momento en el que está sumida en el desprestigio. La periodista, que narró en sus crónicas el debate constituyente y el paso de la Dictadura a la Democracia, quiso enfatizar también que la Transición fue un éxito fruto de la voluntad de sus protagonistas. "Las cosas fueron así, pero podían haber sido de una manera totalmente distinta. Salió así porque una serie de personas pusieron todo su empeño en que pudiera haber sido así", recordó.

"No fue fácil, fue difícil, debe valorarse. Debe explicarse. Hicimos algo que era muy raro, que era ponernos de acuerdo. Esto es rarísimo", asintió Miquel Roca. El ponente de la Constitución cree que, a pesar de todas las dificultades, los políticos del 77 tuvieron a su favor un "espíritu de consenso" en el país que ahora no existe. "La gente nos insultaba por la calle si no nos poníamos de acuerdo", rememoró. La crispación actual, en cambio, dificulta cualquier reforma constitucional, hasta el punto de que Roca se muestra "poco entusiasta" de la reforma. "Si ahora hacemos la reforma, esto va a peor. Va a peor".

El ex primer secretario del PSC Pere Navarro introdujo la nota de esperanza. "El consenso no es ahora, viene después del debate. Y el debate también puede ser una terapia para este momento tan complicado que vivimos". También el catedrático de Derecho Constitucional Óscar Alzaga defendió la oportunidad de la reforma constitucional, aunque no como solución a todos los males. "Si la pregunta es si vamos a vivir con mejor calidad democrática, con menor corrupción, sí. Si vamos a tener resueltas las pensiones, tal... no". La crispación parece hacerlo imposible hoy, pero el jurista recordó que España, en realidad, es "el único país occidental que no ha reformado nunca ninguna Constitución".

Unos y otros elogiaron la cultura del pacto de la Transición y a sus protagonistas, entre ellos, como figura destacada, el jurista fallecido Gregorio Peces- Barba, de gran importancia como muñidor de los acuerdos en la ponencia constitucional, por su capacidad para dialogar con todos. Soledad Gallego- Díaz recordó la falsedad en la que incurre la frase "Prefiero a alguien malo e inteligente, que a alguien bueno y tonto". El error está en asociar el mal a la inteligencia, dijo, porque Peces- Barba "era una buena persona y muy inteligente".