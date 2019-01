El padre de la española muerta en París: “Si llega a ser dos minutos antes, Laura estaría viva”

Eran cerca de las nueve de la mañana del sábado. Laura Sanz Nombela, de 38 años, se había levantado antes que su marido Luis Miguel y se acababa de duchar en la habitación de su hotel en París, donde la pareja pasaba un fin de semana romántico. Él le había querido dar una sorpresa y habían dejado a sus tres hijos con los padres de ella en Burguillos (Toledo). Venga, perezoso, arriba, vamos a desayunar, apremiaba la mujer a su marido. "Laura estaba delante de la ventana, con las cortinas echadas. Llevaba ya el pantalón y se estaba poniendo el jersey cuando se produjo la explosión" de gas en la panadería, justo enfrente, cuenta por teléfono y a duras penas su padre, José Luis Sanz Gutiérrez, desde la morgue parisina donde velan este domingo su cadáver.

Su yerno, día y medio después del accidente, en el que murieron otras tres personas y unas 50 resultaron heridas, todavía no puede ni hablar. "Él estaba en la cama cuando pasó, pero a mi hija le alcanzó de pleno. La explosión arrancó el marco de la ventana y le dio en la cabeza. El pobre no para de repetir que si llega a haber sido dos minutos antes o dos minutos después, Laura estaría viva. Dos minutos antes, estaba en la ducha y no le hubiera pasado nada. Dos minutos después, él se hubiera levantado ya y...", se lamenta José Luis. Ante lo inevitable, uno no puede dejar de golpearse con el martillo de los si hubiera.

Luis Miguel ni siquiera sabe si perdió o no el conocimiento, solo recuerda que la onda expansiva lo estampó contra la cama. Al ver a su mujer, gritó pidiendo ayuda. Desesperado, la cogió en brazos y tiró escaleras abajo, pero nadie les socorría. "La gente estaba con sus móviles grabándolo todo y nadie les ayudaba, hasta que vieron un bombero, que le hizo un masaje cardiaco y la trasladaron en ambulancia" al Hospital Universitario de París, donde se certificó su muerte horas después.

A la capital francesa viajaron el padre y el hermano de la víctima, que no llegaron a verla con vida. Ninguno de los tres habla francés. Tras pasar la tarde y la noche "en un box de urgencias" con el cadáver, les informaron por señas a las cuatro de la madrugada de que la trasladaban a la morgue. "Nos echaron a un hall con dos escalones y un papel con la dirección, mi yerno pidió permiso para ir en la ambulancia, pero le dijeron que no", relata el padre, entre la impotencia y la desesperación. Los tres estuvieron una hora y media dando vueltas por el enorme complejo hospitalario hasta que dieron con el depósito. "Llegamos a las cinco y media, pero hasta las ocho no abrían. Hemos estado en la puerta de la calle, esperando". No había ningún sitio donde tomar aunque fuera un café.

"Cuando han abierto, nos han dejado en una habitación con ella hasta las cuatro y media de la tarde, que nos han vuelto a echar hasta mañana", cuenta José Luis, que no piensa volver de París sin su hija. Aunque en un principio les informaron de que los trámites de la repatriación se demorarían unos 10 días, ahora el consulado habla solo dos o tres. La familia se ha alojado en un hotel que encontraron "por casualidad a unos 30 metros de la morgue", a la espera de noticias.

"Desde esta mañana, el personal del consulado no nos ha dejado, ojalá esto que están haciendo hoy lo hubieran hecho ayer", afirma el padre de la víctima sobre el apoyo que, ahora sí, les están brindando las autoridades españolas. Tras la denuncia hecha anoche por la familia, que afirmó sentirse "totalmente solos, desamparados y desistidos" en París, este domingo han recibido la llamada del vicecónsul y la visita de la canciller y del propio embajador, así como de la policía francesa, que les ha informado de que mañana lunes podrán recoger las pertenencias del hotel, el Mercure Paris Opéra Lafayette, que amenaza ruina.

También han sido atendidos por una psicóloga. "Mi yerno está físicamente bien, pero psicológicamente... No nos creemos la desgracia, no dejamos de pensar en los niños [de 10, 5 y 3 años], el panorama es tremendo", confiesa. Llevaban juntos desde que se conocieron, cuando Laura tenía 16 años. "Y hasta ahora", concluye entre lágrimas José Luis a la salida de la morgue en dirección al hotel, donde intentarán descansar comer algo por primera vez desde que llegaron a París.

Además de Laura, la explosión deja otros tres fallecidos. La última víctima es una mujer joven que vivía justo encima de la panadería, cuyo cuerpo ha sido recuperado esta mañana de entre los escombros del edificio en el que se produjo la explosión. Los otros dos fallecidos son bomberos que habían acudido al lugar alertados por el olor a gas. Unas cincuenta personas resultaron igualmente heridas, 10 de ellas de gravedad.

Entre los heridos hay dos españoles. No se sabe ni su identidad, ni su edad ni su procedencia. La Oficina de Información Diplomática (OID) no ofrece información personal alguna o sobre la evolución de sus heridas por respeto a la Ley de Protección de Datos. Solo detalla que se trata un hombre y una mujer —se desconoce si pareja— y que ambos son turistas. También que siguen ingresados en dos hospitales distintos aunque su estado no es grave. "La canciller, acompañada de más personal del consulado, los ha visitado en el hospital y ha saludado a la familia de uno de los heridos que estaba acompañándolo", se ha limitado a declarar a este periódico el diplomático de guardia de la OID, que ha reiterado, en contra de la versión del padre de Laura, que el consulado mantuvo el sábado "en todo momento el contacto con la familia de la española fallecida".