El obispo de Córdoba achaca el cambio electoral en Andalucía al ataque a la religión

"El vuelco electoral en Andalucía ha sido espectacular. Creo que ha superado con creces las expectativas y los temores de unos y de otros". Con estas palabras, el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha reconocido en una carta pastoral alegrarse de los resultados en las elecciones del pasado domingo, en las que el PSOE se desplomó al perder 14 diputados y en las que irrumpió el partido de extrema derecha Vox con 12 escaños. "Me alegro de que esta sociedad andaluza, que muchos de dentro y de fuera desprecian o minusvaloran, haya sido capaz de dar un vuelco de este calibre, rompiendo una inercia casi imposible de superar. De esta manera Andalucía se sitúa como pionera de un cambio social que esperamos en la sociedad española", asegura el religioso.

El obispo achaca el vuelco electoral al ataque a "la libertad religiosa y sus tradiciones". "No se puede estar atacando la libertad religiosa impunemente, reclamando la propiedad pública de la Mezquita-Catedral de Córdoba con argucias que no se sostienen ni por parte de los que las montan. No se puede ir contracorriente queriendo construir un mundo sin Dios, en el que caben todos menos el Dios que ha configurado nuestra historia", señala Fernández antes de apuntar que "no se puede trocear España" y mostrar su rechazo al aborto y a la eutanasia. "Los andaluces son sensibles a todo esto y han querido decir en las urnas cuál es el futuro que quieren para ellos y para sus hijos", afirma. También relaciona el cambio en las urnas a las "promesas incumplidas", que tienen a la comunidad "a la cola en tantos aspectos".

En su misiva, el religioso aclara que este vuelco "no se trata de ninguna revancha, se trata de una renovación y regeneración de la noble tarea política, librándola de toda corrupción". En este sentido, "sea cual sea la alianza a la que lleguen los políticos", Fernández pide al nuevo Gobierno que ataque problemas como la pobreza, el paro o la inmigración. "A las costas de Andalucía continúan llegando pateras cargadas de inmigrantes, que reclaman un planteamiento nuevo a nivel europeo y mundial", agrega. "Los electores de Andalucía han demostrado que saben a quien votan, y lo mismo que hoy han dado un vuelco electoral, pueden darlo dentro de un tiempo, si los actuales votados no saben gestionar bien el encargo recibido. Los andaluces han dado un paso histórico para decirles a los políticos por donde quieren construir su propio futuro, y que no se lo den ya construido o deconstruido", afirma el obispo. "Que el vuelco en Andalucía sirva para una conversión a Dios y hacia los hermanos", concluye la carta.