Detenido en Málaga el patrón de una patera con un centenar de personas a bordo

Una camiseta blanca con un número 3 a la espalda. Era la principal pista que tenían los agentes policiales cuando la embarcación Guardamar Calíope, de Salvamento Marítimo, atracaba en el puerto de Málaga poco antes de las 22.00 horas. La descripción correspondía con el patrón de una patera en la que viajaba medio centenar de personas y el cadáver de una joven. Fue precisamente el hermano de madre de la fallecida quien ayudó a la identificación del ahora arrestado. Se trata de un joven de origen senegalés al que se le imputan los supuestos delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores extranjeros. La policía sigue investigando las circunstancias en las que murió la mujer, aunque se baraja que fuese por aplastamiento en la atestada patera.

La Guardamar Calíope, en la que viajaba el detenido, fue la última embarcación de Salvamento Marítimo en atracar en el puerto de Málaga, que vivió unas 24 horas de mucho ajetreo. Llevaba 237 personas a bordo, a las que hay que sumar las 111 que había rescatado horas antes la Salvamar Alnitak y los 118 de las Salvamar Hamal. La noche anterior habían llegado otras 425 personas. En total, el puerto malagueño recibió a 891 migrantes entre la tarde del miércoles y la del jueves. La cifra asciende a 1.159 contando las personas rescatadas en el Mar de Alborán y trasladadas a Motril y Almería .

Los inmigrantes llegados al puerto malagueño han sido atendidos por primera vez en los módulos prefabricados instalados recientemente en el Muelle 6. Financiados por el Ministerio de Trabajo y gestionados por Cruz Roja, poseen sala de espera, duchas, vestuarios, baños, área sanitaria y zona policial. Tienen capacidad para un centenar de personas, lo que ha hecho que las personas migrantes hayan tenido que esperar durante horas en los botes de Salvamento Marítimo antes de recibir la primera atención sanitaria.

Todos ellos han sido distribuidos por diferentes instalaciones, ya que el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) que el Gobierno ha habilitado de manera provisional en una caseta de Feria solo puede acoger a unas 140 personas. Por ello, varios grupos fueron enviados al CATE de San Roque, en Cádiz, mientras otros pasaron la noche en la antigua Casa de Botes -un restaurante abandonado-, los propios módulos de Cruz Roja -donde no hay espacio para dormir- y las dependencias de la Comisaría Provincial de Málaga. El objetivo es, durante las próximas horas, trasladarlos a todos ellos hasta las instalaciones de San Roque.

Para intentar dar solución a estos problemas de acogida, la Autoridad Portuaria de Málaga aprobó en la tarde del jueves la cesión al Gobierno de una parcela de unos 3.000 metros cuadrados en las cercanías de la desembocadura del río Guadalmedina. Permitirán “dignificar la llegada de estas personas a Málaga”, en palabras del delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que aseguró que no será un nuevo edificio y que su capacidad está todavía en estudio, teniendo siempre como referencia el de San Roque. Tendrá bajo coste y, de hecho, el Estado prevé alquilar o comprar módulos prefabricados para levantarlo. Gómez de Celis no ha ofrecido plazos, aunque cree que podrá estar disponible “en poco tiempo”. La parcela, eso sí, no tiene luz ni agua, por lo que habrá que realizar obras para llevar dichos servicios básicos al nuevo espacio de acogida.