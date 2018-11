Casetas de feria y un antiguo restaurante: Málaga, sin servicios para acoger migrantes

El goteo de personas migrantes que han llegado a Málaga en los últimos días ha vuelto a poner en evidencia la ausencia de infraestructuras estables de acogida en la ciudad. La llegada de poco más de 400 personas en tres días ha hecho que la caseta del feria utilizada como centro de estancia temporal no pueda albergar a más inmigrantes, ya que su máxima capacidad es de unas 150 personas. Ante tal situación, el Gobierno ha tenido que habilitar de nuevo la antigua Casa de Botes del puerto malagueño. Un antiguo restaurante que no reúne las condiciones adecuadas, con apenas media docena de sanitarios sin duchas y varios colchones de plástico para descansar en el suelo. En ocasiones anteriores, los migrantes han tenido que dormir en las propias embarcaciones de Salvamento Marítimo a la intemperie.

Las entidades sociales insisten en criticar la situación y piden una acogida digna de las personas que llegan a Málaga. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), denunció este martes ante el Defensor del Pueblo el alojamiento de inmigrantes en el recinto ferial malagueño. En el documento presentado recoge que cuando el día 5 de noviembre fueron alojadas allí personas migrantes, "no había ningún tipo de mobiliario o sillas donde sentarse" y que la situación no se solucionó "hasta el día 11, cuando se instalaron literas y colchonetas". La caseta, construida con muros de obra, ha llegado a ser definida como "una lata de sardinas" por las organizaciones sociales, que denuncian que no es más que "una extensión de los calabozos". También aseguran que los propios agentes de la Policía Nacional que la custodian se refieren al espacio como CATE, por Centro de Atención Temporal de Extranjeros.

"Nos parece especialmente grave que se habilite como espacio de detención una caseta de la feria en la que no se cumplen las garantías mínimas de estas personas", subraya la denuncia de APDHA. "No se puede permitir que se siga confundiendo acogida con detención. Ni que continúe la improvisación del Gobierno ante un aumento de llegadas que era totalmente previsible", añade Natalia García, secretaria general de esta organización. "Creemos que no es el sitio adecuado para acoger a personas y también dudamos de su regulación: ¿Cómo se controlan las 72 horas máximas que pueden estar detenidas legalmente estas personas cuando se trasladan a San Roque?", se pregunta por su parte Arantxa Trigueros, presidenta de Málaga Acoge, que cree que en los más de cinco meses del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez "ha habido tiempo más que suficiente para encontrar una solución digna".

La precaria acogida se ha visto desbordada en los últimos días. El domingo Salvamento Marítimo trasladaba a Málaga a 139 personas migrantes rescatadas en el Mar de Alborán (entre ellos cuatro menores, uno de ellos lactante), de las que un centenar fueron llevadas a la caseta de feria. Y cuando el lunes por la mañana otros 122 inmigrantes desembarcaban en el puerto malagueño, un amplio grupo fue llevado a la antigua Casa de Botes portuaria hasta su posterior traslado al CATE de San Roque. Allí fueron también llevados en la tarde del lunes quienes habían descansado en las literas del recinto ferial ante la previsión de una nueva llegada de migrantes. Es el destino habitual de quienes desembarcan en Málaga tras su viaje en patera.

Anoche llegaban otros 155 migrantes (entre ellos 22 menores y 25 mujeres), de los que 120 hombres han sido alojados esta madrugada en la caseta de la Feria de Málaga a la espera de ser llevados a la localidad gaditana. Las mujeres y niños fueron trasladadas a un centro destinado a las personas sin hogar y de gestión municipal ubicado cerca del puerto y donde habitualmente se alberga a personas sin hogar. Una situación que también fue denunciada por APDHA hace unas semanas ante el Defensor del Menor, subrayando la falta de garantías de unas personas que se encuentran "en situación de máxima y extrema vulnerabilidad". El Ayuntamiento de Málaga, además, ha pedido al Gobierno financiación para sufragar los gastos ocasionados, que hace unas semanas calculaba en 100.000 euros.

La idea de acoger a los migrantes un máximo de 72 horas en una caseta de Feria partió de la Subdelegación del Gobierno malagueña. Mientras busca un espacio definitivo en el puerto para instalar un CATE -algo que está resultando más problemático de lo que esperaba-, la subdelegada, María Gámez, solicitó al Consistorio la cesión del espacio, de propiedad municipal. La lejanía del centro de la ciudad y la ausencia de vecinos en los alrededores son dos factores que facilitaron el acuerdo, que siempre tendrá carácter temporal porque el acalde, Francisco de la Torre, ya advirtió que las instalaciones volverán a albergar la caseta de la Federación de Peña en la próxima Feria de Málaga, que se celebrará en agosto de 2019.

Mientras la caseta de Feria acogía esta mañana a 120 personas, la cuenta oficial de la Subdelegación del Gobierno compartía en twitter fotos de la visita de Gámez a las instalaciones que Cruz Roja está habilitando junto al muelle pesquero del Puerto de Málaga para la primera acogida. Se trata de una serie de módulos donde habrá duchas, vestuarios y espacio para descansar. Fuente de la entidad social explican que el espacio estará listo "en los próximos días". Actualmente, dicha primera acogida, que incluye la atención sanitaria y la entrega de ropa y algo de comida se realiza en una pequeña carpa de lona en el recinto portuario. En ese sentido, APDHA también denuncia las horas de espera de los migrantes en puerto mientras son atendidos y la ausencia de un lugar para cobijarse en ese periodo en días de lluvia. “No se puede dejar a unas personas pasando frío y mojándose cuando hay unas instalaciones cerradas a escasos metros por una cuestión administrativa”, critican desde la entidad social, que ha elaborado un vídeo para mostrar la situación.

Málaga ha recibido en la última semana a 566 personas, de las que 155 llegaron en la noche del martes. El lunes por la mañana eran 139 quienes eran trasladados por Salvamento Marítimo hasta el puerto, mientras que el domingo fueron 119 y el jueves pasado 148. Además, el sábado 15 personas alcanzaban la playa de Chilches, en Vélez-Málaga, en una lancha en la que se hallaron dos cadáveres. Policía Nacional y Guardia Civil encontraron a ocho de estas personas, pero siguen buscando a las otras cinco, entre las que podrían estar el piloto y el patrón de la patera. En total, Málaga ha recibido en lo que va de 2018 a 7.999 personas migrantes, casi cuatro veces más que el año pasado -2.292 personas- y diez más que en 2016 -787 personas-.