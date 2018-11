Juan Manuel Moreno Bonilla tiene 48 años y, aun siendo malagueño, nació en Barcelona, pero ha mutado en Juanma Moreno, enfatizando la cercanía de una campaña que expone al PP a un escenario hostil: el antagonismo del PSOE, la amenaza del sorpasso de Ciudadanos y la irrupción de Vox a la derecha de la derecha. Simpático, cordial, Moreno es una prolongación del sorayismo en tiempos de Casado. Y el protagonista de una campaña con tantos kilómetros como memes virales, no siempre entusiastas.

Pregunta. ¿Ha endurecido Pablo Casado su discurso de inmigración para atraerse a los votantes de Vox?

Respuesta. No. Lo que ha hecho es recoger una demanda social, una preocupación que tiene la mayoría de los españoles, que lo que quieren es una inmigración ordenada, razonable y equilibrada.

P. ¿Y no corre el riesgo el PP de perder a los votantes de centro, moderados, con ese sesgo?

R. Insisto en que la inmigración es una preocupación que tiene una mayoría de españoles. Por tanto, plantear soluciones no debe restar votos sino en todo caso sumar.

P. ¿Por qué cuesta tanto definir a Vox? ¿Es un partido de extrema derecha?

R. Es difícil definir a Vox porque es un partido que juega a la indefinición. Parte de su discurso es xenófobo y populista. Pero conozco a personalidades del partido que no son tan radicales. Es paradójico que se presente a unas elecciones autonómicas cuando quiere acabar con las autonomías. Es una mezcla de estilos, de ideas. Creo que va a tener menos peso en el Parlamento del que le atribuyen las encuestas.

P. ¿Pero puede hacerle daño al PP?

R. Y más a Ciudadanos que a nosotros. El voto de castigo contra el PP que se iba a Ciudadanos ahora puede recogerlo Vox. También Vox castiga a Podemos. Es un fenómeno transversal que retoma la bandera de la indignación, del antisistema.

P. ¿Pactaría el PP con Vox si hiciera falta?

R. No me lo planteo. La suma tenemos que alcanzarla el PP y Ciudadanos. Necesitamos 55 diputados para evacuar al PSOE y terminar con un sistema clientelar, esclerotizado. No voy a decir que hay un régimen en Andalucía. Pero sí digo que el PSOE ha consolidado en Andalucía una democracia de baja calidad.

P. Dice Rivera que el PP es un partido en descomposición.

R. Y Ciudadanos es un partido desesperado, víctima del ansia de poder. Un partido que debe explicarnos la incoherencia que supone estar apoyando tres años y medio al PSOE para luego renegar de él. ¿Qué es Ciudadanos? ¿Socialdemócrata, liberal, las dos cosas, ninguna? Ciudadanos es un partido que corre el peligro de desorientar a sus votantes.

P. Ha sido viral y bastante criticada su sketch de La guerra de las galaxias. Y sostiene Juan Marín que la película que mejor le define a ustedes es Aterriza como puedas. ¿Van a ponerse de acuerdo de verdad?

R. Hay que diferenciar la campaña hasta el día 2 y de las negociaciones a partir de entonces. Ciudadanos y PP no solo queremos evacuar al PSOE de San Telmo, también compartimos aspectos programáticos, parecidas ideas sobre la política fiscal, la transparencia, la concepción liberal de la economía, el empleo. Nos podemos poner de acuerdo. Hay fundamentos sólidos.

P. Juan Marín dice que usted ya ha aceptado ser su vicepresidente.

R. Eso es un fake que dice Marín por ahí y que no tiene el menor fundamento.

P. ¿El objetivo del PP en estos comicios es evitar el sorpasso? ¿Estaría ahí el umbral de la victoria?

R. No. Primero, porque es inconcebible que Ciudadanos nos adelante. Y además porque el objetivo del PP es liderar una alternativa verosímil al socialismo.

P. ¿Por qué no han sido capaces de conseguirlo en 40 años?

R. Hay muchas razones. Y permítame decirle que es muy difícil plantar batalla a un sistema, a una red, a una estructura capilar. Hemos ganado elecciones en Andalucía. Y hemos gobernado en las ocho capitales. Es hora de recuperar la ilusión. Pablo Casado es el símbolo.

P. ¿Y no tiene la impresión de que Casado se está implicando demasiado? No solo por el peligro de una injerencia, sino porque una derrota del PP sería una derrota suya, de tanto que se ha expuesto.

R. Casado es un hombre de acción. Hubiera sido más sencillo adoptar una posición pasiva, pero se ha querido involucrar con toda la energía y con todos los recursos. Es un compromiso, un ejercicio de responsabilidad que yo agradezco.

P. ¿No se ha sentido coartado, coaccionado? ¿Y no le preocupa que Casado haya hecho en Andalucía política nacional?

R. Andalucía es política nacional porque es la comunidad más grande e importante de España. He colaborado con Casado en una campaña muy estimulante. Nos hemos repartido muy bien nuestros papeles y responsabilidades.

P. Usted no fue elegido por Casado. Fue ungido por Soraya Sáenz de Santamaría en la época anterior. Y la apoyó en las primarias. ¿Tiene realmente la confianza de Casado?

R. Yo soy del Partido Popular. Y unas primarias representan un proceso democrático que demostraba la vitalidad del partido. Mi relación con Casado es excelente. Ha demostrado en muy poco tiempo que tiene todas las cualidades para liderar el PP.

P. ¿Echa de menos el PP a Soraya Sáenz de Santamaría?

R. La política es cruel, ya lo sabemos. Los cementerios están llenos de personas imprescindibles, decía Felipe González. Ella ha tomado la decisión de apartarse. Sus razones tiene. Pero era un activo importantísimo del PP. Y lo seguiría siendo si hubiera decidido permanecer.