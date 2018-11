Díaz exige sin éxito a PP y Ciudadanos que aclaren si pactarán con Vox

Los acuerdos postelectorales son la gran incógnita que sobrevuela esta campaña. En el debate, que incluía un bloque sobre corrupción y pactos, se lanzaron dos preguntas concretas sobre el particular que no obtuvieron una respuesta directa. ¿Va a dejar la economía en manos de Podemos?, inquirió Marín a Díaz, quien contestó apelando a su deseo de tener una mayoría que le permita gobernar en solitario. "No se ponga usted nervioso, señor Marín. Ha quedado claro quién ha sido el socio preferente de los socialistas estos tres últimos años", añadió Rodríguez. La presidenta de la Junta también inquirió en varias ocasiones a PP y Ciudadanos si pactarían con Vox. Ninguno de los candidatos respondió.

El debate, conducido por la periodista Pilar García Muñiz, tuvo un formato similar al anterior, aunque fue menos encorsetado y mucho más agrio, con constantes interrupciones y ataques frontales que fueron subiendo de tono, evidenciando la necesidad de todos los candidatos por diferenciarse y mantener sus posturas en la recta final de las elecciones.

La aspirante a la reelección, que en el primer debate salió indemne ante la pugna directa que protagonizaron Moreno y Marín, iba preparada para abordar ese ataque frontal. "Cuando todos quieren ser segundos, atacan al primero", comentó antes de la cita. En un tono visiblemente más serio que el de hace una semana, defendió lo realizado en la anterior legislatura en todos los bloques. Donde más acusados fueron los envites fue en materia de corrupción, especialmente por parte de los aspirantes del PP y de Adelante Andalucía. Rodríguez fue muy directa en la enumeración de casos concretos de corrupción del PSOE durante su legislatura y le reprochó la falta de actividad en materia de transparencia.

El candidato del PP fue mucho más propositivo que en el anterior debate y optó por centrar sus críticas a la presidenta de la Junta y su gestión en materia económica y social. Moreno cambió de estrategia y, para presentarse como líder del cambio, ignoró al líder regional de Ciudadanos, con quien protagonizó los intercambios más fuertes entonces, a quien se refirió para recordar que él ha sido el socio de gobierno del PSOE y eso le resta credibilidad. "Yo no soy su adversario, señor Marín", insistió.

El candidato de Ciudadanos también varió su táctica y, sin perder el tono agresivo que le sirvió para destacarse la semana pasada, amplió su diana a la presidenta de Andalucía. Marín equiparó al PSOE y al PP, aireando la corrupción que rodea a ambos partidos y se presentó como la única garantía de cambio posible. "Frente a la decadencia del PSOE y el PP, hay un proyecto que crece, que ilusiona, que es Ciudadanos". El líder de la formación naranja en su búsqueda del sorpasso necesita diferenciarse del PP y mantuvo el tono agrio contra Moreno, a quien le afeó que se dirigiera a él como perro. "Esa no es la mejor forma de hacer amigos", ironizó.

Muleta de la derecha

Rodríguez comenzó manteniendo su tono inusualmente suave hacia la dirigente socialista del primer debate, pero fue creciendo en intensidad. La líder de Podemos busca atraerse al electorado desencantado con el PSOE y prefiere mantener ese perfil bajo. Díaz acusó directamente a Rodríguez de ser "muleta de la derecha", en alusión a sus pactos con el PP en el Parlamento andaluz contra propuestas del PSOE.

La dirigente de la confluencia contraatacó recordándole su derrota en las primarias. "Usted ha negado cuatro veces esta tierra. Una con Rajoy en la llegada al Gobierno de la derecha. La segunda vez, pactando con Ciudadanos. La tercera vez, teniendo a Andalucía como segundo plato cuando perdió frente a Sánchez. La cuarta vez, defenestrando a Andalucía". Rodríguez, que busca liderar la oposición, también mantuvo enfrentamientos intensos con Marín, el candidato que más sube en las encuestas.

El último tramo del debate, centrado en política territorial, estuvo polarizado por Cataluña. Para diferenciarse de la actitud de Podemos y los partidos independentistas, que apoyaron la moción de censura de Pedro Sánchez, Díaz apeló a su defensa de la Constitución y atacó a Rodríguez: "Defender un referéndum ilegal no es de izquierdas, señora Rodríguez, y esto lo lleva usted en el programa electoral". Moreno y Marín hicieron frente común tratando de identificar las políticas del Gobierno de España con las de Díaz. "¿Es respetable enaltecer el terrorismo o quemar la bandera de España? Lo sorprendente no es que Podemos esté de acuerdo con esto, lo sorprendente es que los diputados socialistas andaluces también votaron junto a la última propuesta de Podemos en el Congreso. ¿Es capaz el PSOE de tener un solo discurso en toda España?", dijo Moreno.