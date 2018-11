Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, la candidata más valorada

Más conocida no puede ser. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, encabeza el ránking de la lista de los líderes regionales que compiten por la presidencia del Gobierno autonómico. La líder del socialismo andaluz obtiene un grado de conocimiento del 99,1%; a la cabeza de todos. Pero la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, segunda en conocimiento al ser identificada por el 82,2% de los consultados, supera a Díaz y al resto en valoración con un 18,7 % de opiniones buenas o muy buenas .

Pero no hay motivo para la satisfacción, ya que la diferencia entre valoraciones positivas y negativas de todos los líderes es desfavorable. Eso es así por el suspenso rotundo que la mayor parte de los ciudadanos otorga al candidato que no es del partido al que va a votar.

Pero antes de la nota está el grado de conocimiento. Casi absoluto en el caso de Díaz; muy alto en el de Rodríguez, y algo menos para el candidato del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, aunque muy aceptable. El 80,1% de los consultados declara que le conoce. Más sorpresa depara el caso del aspirante de Ciudadanos, Juan Marín, en último lugar, con un 73,8% de conocimiento. El candidato del partido que más va a crecer —obtendría el doble de representación que en los comicios de 2011, según esta encuesta— es menos conocido que el resto de aspirantes a presidir la Junta aunque haya sido el representante del partido que ha apoyado y ayudado a gobernar a Susana Díaz durante tres años y medio.

Apoyo de los propios

La mala nota que recibe en valoración Juan Marín tampoco concuerda con las expectativas de éxito de su partido. El candidato de Ciudadanos ocupa el último puesto en las valoraciones con un 13,2%. Además, es el único candidato a quien menos de la mitad de su propio electorado le juzga favorablemente. Solo un 42% de los votantes de esa formación califica su actuación como buena o muy buena.

No ocurre eso con Susana Díaz, sobre la que un 75,3% de sus votantes hace una valoración positiva. La polarización se aprecia, sin embargo, en que la presidenta de la Junta obtiene calificaciones muy negativas de quienes no la van a votar, por lo que baja su nota en la valoración global. La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, se alza con la mejor valoración porque su saldo negativo evidencia menor rechazo que el resto de los candidatos entre los no afines.

En tercer lugar en valoración se sitúa el candidato de los populares. El 64,1% del electorado del PP le percibe favorablemente, aunque en ese parámetro salen mucho mejor paradas Susana Díaz y Teresa Rodríguez. La concordancia entre la valoración del candidato y el apoyo al partido solo se rompe con Ciudadanos.