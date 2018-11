Dani Mateo declara como investigado por sonarse la nariz con la bandera

El cómico y presentador Dani Mateo declarará este lunes como investigado por el gag de humor en El Intermedio de La Sexta en el que se sonaba la nariz con la bandera española. La cita es a las once y media de la mañana en los juzgados de plaza de Castilla de Madrid.

La declaración se produce después de que el juez de Instrucción número 47 de la capital haya admitido la denuncia que la organización Alternativa Sindical de Policía presentó ante el Juzgado de Guardia contra el cómico por "ofensa a España, sus símbolos y, por ende, a toda la sociedad democrática".

Se le cita a declarar como investigado por la supuesta comisión de un delito de ofensas o ultraje a símbolos de España con publicidad, correspondiente al artículo 543 del Código Penal y castigado con una multa de hasta 12 meses; y por un delito de odio, previsto en el precepto 510 y penado con hasta cuatro años de prisión.

En un programa de El Intermedio de La Sexta del pasado 31 de octubre, Mateo interpretó un sketch en el que, según afirmaba, leía el único texto que "realmente crea consenso en España": el prospecto del Frenadol. Durante su interpretación, el cómico simulaba estornudar y se sonaba con la bandera de España, antes de retirarse alarmadísimo. "¡Hostia, perdón! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho?", exclamaba, en tono humorístico. "Yo no quería ofender a nadie. (...) No quería ofender ni a los españoles, ni al Rey ni mucho menos a los chinos que venden estos trapos. No, trapo, no, trapo tampoco", decía.

La broma desató una oleada de críticas y el ahora imputado se convirtió en trending topic.A continuación, la Clínica Baviera decidió cancelar la campaña publicitaria que protagonizaba el intérprete e, incluso, la Guardia Civil le reprochó su actitud: "No respetar la bandera no es humor, es ofender gratuitamente a los que se sienten con orgullo". Mateo denunció, por su parte, que había recibido amenazas e insultos.

La Sexta decidió retirar el sketch de la web al día siguiente, tras detectar que había gente que se había podido sentir molesta y ofendida y el programa que dirige José Miguel Monzón, alias El Gran Wyoming, pidió disculpas durante una de sus emisiones. "No hubo intencionalidad política ni ningún posicionamiento editorial detrás, era simplemente humor", señaló el presentador. Wyoming subrayó que si "la broma no ha funcionado" al generar "crispación social en vez de provocar risa" es evidente que se trata de un "gag fallido".

El teatro Olympia de Valencia canceló la función Nunca os olvidaremos, protagonizada por Mateo, junto a Raúl Cimas y José Juan Vaquero. La sala contó que adoptó esta medida tras las amenazas de boicoteo y los mensajes amenazantes que recibió. En su lugar, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ofreció el Palau de la Música para acoger el espectáculo, que finalmente se ha aplazado hasta el próximo febrero. Una obra que ya acogió Ciudad Real a principios de este mes, donde el cómico fue ovacionado al subirse a las tablas. Aunque fuera del teatro se concentró un grupo de unas 60 personas, con banderas españolas, que protestaba por la presencia de Mateo en la ciudad.

La cita de este lunes no es la primera que Mateo tiene con un juez por su trabajo en El Intermedio. Ya tuvo que declarar por hacer un chiste sobre el Valle de los Caídos, que le costó una imputación por un delito de ofensas a los sentimientos religiosos y otro de odio. Esa causa acabó archivada. Pero otros actores y cómicos aún siguen aguardando las decisiones de los tribunales. Un juzgado de Madrid ya ha procesado a Willy Toledo por cagarse en Dios y en la Virgen María; y otra juez de Santiago ha admitido a trámite una querella contra un dramaturgo, Carlos Santiago, por aludir a "los huevos" del apóstol Santiago en un pregón de carnaval.