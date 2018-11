Susana Díaz celebra los sondeos: “El PSOE es el partido de Andalucía”

“Todas las encuestas demuestran con claridad que el PSOE es el partido de Andalucía”. Así ha reaccionado la candidata socialista a la reelección, Susana Díaz, a los resultados de los sondeos preelectorales que se han publicado este domingo y que marcan el ecuador de la campaña andaluza. La encuesta publicada por EL PAÍS otorga la victoria al PSOE, aunque con los peores resultados de su historia, prevé un empate entre los otros tres partidos con representación parlamentaria (PP, Adelante Andalucía y Ciudadanos), y contempla la aparición de Vox, que podría lograr hasta cuatro escaños -un pronóstico similar al resto de encuestas publicados este domingo-.

“Mientras nosotros aspiramos a una mayoría amplia para que nadie bloquee Andalucía, el resto se está peleando por ver quien es el segundo”, ha dicho Díaz esta mañana en Granada tras un acto de conmemoración del Día internacional contra la violencia hacia las mujeres.

Los sondeos coinciden en que Díaz tendrá que llegar a pactos para sacar adelante la legislatura, pero la dirigente socialista ha eludido pronunciarse sobre este escenario, que puede dificultar su tarea de gobierno. “Que algunos se planteen con quién pactar o con quién no, cuando los andaluces todavía no han votado es una falta de respeto. Cuando hablen con claridad, que respeten su voluntad”.

En el PP, la formación que sale peor parada en todas las encuestas (la de este diario le otorga una bajada de 6,7 puntos respecto a los anteriores comicios), son cautos a la hora de pronunciarse sobre los sondeos. Su candidato, Juan Manuel Moreno, intervendrá hoy en un mitin en Torremolinos. Fuentes populares sostienen que su valoración, si la hace, será similar a la que ha ido perfilando estos días. Los datos que manejan en el partido, dicen, son más optimistas que las que publican los medios de comunicación o el CIS y no contemplan tampoco la fuga de votos hacia Vox, como señalan los sondeos. Pablo Casado, su líder nacional, ha hecho un llamamiento a los potenciales votantes: “Apelo al voto útil. Hacer experimentos con el voto solo consigue que acabemos en otro escaño para Podemos o que se pierdan por el sistema de reparto de la ley d,Hont".

Teresa Rodríguez, la candidata de Adelante Andalucía, se ha tomado con cautela los datos de las encuestas. “Estamos muy animados. Nuestro termómetro particular nos dice que vamos al alza. La campaña nos sienta muy bien. A otras les sienta peor”, ha afirmado Rodríguez en Cádiz, donde ha participado en una manifestación por el 25N. “Ciudadanos parece que se va a presentar a las elecciones de la Generalitat. El PP en una disputa que ya está siendo de tarjeta roja en términos de discurso racista y xenófobo. Y la señora Díaz, un poco descolocada, sigue sin convencer de que traen propuestas nuevas", ha abundado.

El líder nacional de Ciudadanos, Albert Rivera, y el candidato a la Junta, Juan Marín, protagonizan esta mañana su acto central de campaña en Málaga y aún no han entrado a valorar los sondeos. Quien sí lo ha hecho ha sido el cabeza de lista de la formación por esa circunscripción, el ex seleccionador nacional de baloncesto, Javier Imbroda. "Las encuestas forman parte del paisaje electoral: no me quiero entretener. Los únicos que crecemos somos Ciudadanos, mientras los demás están cuantificando las pérdidas. Otros quieren entrar, pero nosotros nos vamos a preparar para ganar", ha señalado. El partido de Rivera es el que más sube. Según los resultados de 40dB para EL PAÍS, llegarían a duplicar los nueve escaños que obtuvieron en 2015, alcanzando una horquilla de entre 19 y 22.

Respecto de la posible entrada de Vox en el Parlamento andaluz que auguran los sondeos, Díaz ha sido clara a la hora de atribuir la responsabilidad del protagonismo que han adquirido en esta campaña. “[Pablo] Casado y la derecha asilvestrada de este país está blanqueando la extrema derecha”, ha sostenido. Desde Adelante Andalucía han preferido no hacer valoraciones sobre la subida que los sondeos dan a la formación liderada por Santiago Abascal.

Desde Vox, su cabeza de lista, el abogado Francisco Serrano, muestra su satisfacción por las proyecciones de los sondeos. “Estamos a un paso de poder romper el dominio del PSOE y de la izquierda en esta región durante 35 años. Con 4 ó 5 escaños podemos acabar con esa preponderancia y ese es el mensaje que vamos a lanzar esta semana”, ha indicado a este diario.