Rivera elude calificar a Vox como partido de extrema derecha

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha evitado esta mañana calificar a Vox como partido de extrema derecha. En una entrevista en la Cadena SER, el dirigente ha negado que sea un “analista político” y ha afirmado que hay muchas cosas que no le gustan de todos los partidos que se presentan a las elecciones. “Un líder político tiene que dedicarse a construir y a proponer”, ha respondido para evitar calificar a la formación.

“Eso se lo dejo a ustedes”, ha replicado Rivera en alusión a los periodistas y ante la insistencia de Pepa Bueno en Hoy por hoy para que situara a Vox dentro del arco político. “Es una candidatura extraparlamentaria de la que yo no hablo. Ustedes hablan de eso, yo no me dedico a eso, me dedico a intentar ganar a Sánchez en las urnas y conseguir un cambio en Andalucía”.

Rivera se ha sentido más cómodo al hablar de las próximas elecciones andaluzas del 2 de diciembre y augurar que su formación va a ser el "único partido que crezca en Andalucía" y “la que puede encabezar un cambio moderado y tranquilo”.

El dirigente no se ha aventurado a calcular el número de representantes que alcanzarán en el Parlamento autonómico, pero ha insistido que aumentarán su representación al doble o al triple “mientras se verá como el resto de fuerzas pierden votos". En la legislatura recién terminada, Ciudadanos ha contado con ocho diputados. "Lo que queremos es crecer, crecer y crecer", ha insistido el líder de Ciudadanos.

Rivera se ha mostrado a favor de gobernar, si consiguen ser mayoritarios, con el apoyo del PP o del PSOE al igual que su formación ha respaldado a ambos partidos en otros Gobiernos autonómicos "cuando ha sido pequeña". “Pero ahora, si crece, Ciudadanos busca encabezar gobiernos", ha advertido.

"Intentaremos no sólo apoyar, sino gobernar nosotros porque los españoles quieren cambio y, si Ciudadanos es el único que crece en Andalucía, es porque algo hemos hecho bien", ha añadido antes de matizar que no le preocupa si consiguen superar al PP en número de representantes en la Cámara andaluza, una posibilidad que prevén las encuestas. "Me importan los andaluces, no quedar medio escaño por encima o por debajo de unos o de otros", ha respondido.

Rivera ha acusado al PSOE de haberse posicionado ya, en campaña electoral, sobre sus preferencias de pacto. Pedro Sánchez, según ha dicho Rivera, ha preferido acuerdos con Podemos y esto es también algo, según ha dicho Rivera, que ha manifestado la actual presidenta de la Junta y candidata por el PSOE, Susana Díaz.