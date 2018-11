Rivera acusa al Gobierno de “confundir víctimas y verdugos” por las críticas a su acto en Alsasua

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en la sede del partido tras la reunión de la ejecutiva nacional del partido. En vídeo, Malestar en el Gobierno por el uso partidista de la Guardia Civil en el acto de Ciudadanos y Vox en Alsasua (Navarra). CARLOS ROSILLO | ATLAS

Estrategia de ataque como reacción a las críticas. Albert Rivera ha defendido este lunes el acto que protagonizó ayer en Alsasua en defensa de la Guardia Civil —marcado por la tensión por las protestas de un millar de radicales—, ante las críticas de distintos miembros del Gobierno, que le han acusado de "irresponsable" por provocar crispación. El líder de Ciudadanos responde cargando duramente contra el Ejecutivo y el PSOE por "silenciar" la violencia que se produjo en el acto mientras "atacan a los demócratas". Rivera pide incluso a Pedro Sánchez que cese a su portavoz en el Senado, Ander Gil, por sus palabras contrarias al acto ya que es "inaceptable que confunda la víctimas y los verdugos", y acusa a Sánchez de haber abandonado el constitucionalismo.

Ciudadanos valora como un éxito el tensionado acto ayer en la localidad navarra de Alsasua convocado por su plataforma España Ciudadana y al que se sumaron representantes del PP y del partido de ultraderecha Vox. La reflexión del partido el día siguiente se dirige de forma principal al Gobierno de Pedro Sánchez, que en las últimas horas ha cuestionado la conveniencia de que el partido celebrara un acto de esas características en una localidad que está en proceso de normalización de la convivencia. Rivera argumenta que el propósito de su convocatoria fue el de "reivindicar la igualdad entre españoles, la democracia y la convivencia en cualquier lugar de España" y que lo que le preocupa es que "en algunos lugares de España los violentos les digan a los demócratas dónde tienen que ir o no".

Le indignan a Rivera las críticas de varios ministros y del portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, que ha acusado a Ciudadanos de "sembrar odio" y vivir del conflicto por ir a celebrar un homenaje a la Guardia Civil a una localidad, Alsasua, marcada por la agresión hace dos años a dos agentes y sus parejas por la que siete jóvenes están encarcelados, con condenas que oscilan entre los dos y los trece años. Sobre todo porque no han cargado de igual forma contra quienes trataron de obstaculizar ayer que se celebrara su homenaje arrojando piedras y haciendo repicar las campanas de la Iglesia de la localidad para tratar de que no se escucharan sus discursos. "Lo normal es condenar la violencia, lo que no es normal es silenciarla", se ha quejado el líder de Ciudadanos en comparecencia de prensa tras la reunión de su ejecutiva.

"Creo que los que hoy tenían que estar pidiendo perdón son los que ayer intentaron agredir", considera Rivera. "¿A este Gobierno le molesta Fernando Savater y no el carnicero de Mondragón?", se ha preguntado, en referencia a que el exetarra Jesús María Zabarte estuvo presente entre las protestas. Varios ministros se han referido este lunes de forma crítica al acto de Ciudadanos, entre ellos el titular de Interior, Fernando Grande- Marlaska, que ha cuestionado que fuera la forma más efectiva de defender a la Guardia Civil.

Esa reacción le sirve a Rivera para concluir que "el sanchismo ha abandonado el constitucionalismo". "Esto confirma que el sanchismo deja de ser un agente del constitucionalismo para ser un socio del nacionalismo y el populismo", ha defendido. "Esto de que defender la democracia en un pueblo de España es provocar... Con ese argumento España hubiera cedido al nacionalismo, al terrorismo", ha concluido.