Un juez procesa por primera vez a dos mandos de la ‘policía patriótica’ del PP

El titular del Juzgado de Instrucción 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, ha dictado un auto por el que procesa al comisario Eugenio Pino, antiguo número dos de la Policía Nacional al ocupar el cargo de director adjunto operativo, y a uno de sus subordinados directos, el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, por el intento de introducir un pendrive con documentos de procedencia desconocida en la causa que se sigue por corrupción contra la familia de Jordi Pujol en la Audiencia Nacional. Ambos agentes, señalados como presuntos integrantes de la llamada brigada patriótica que actuó contra los rivales políticos del PP en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior, son acusados por el magistrado de los delitos de fraude procesal, falso testimonio y revelación de secreto.

La investigación sobre el origen del pendrive fantasma fue abierta después de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata —instructor de la causa contra el expresidente de la Generalitat, su mujer y sus hijos— remitiera a los Juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid sus sospechas sobre la participación de ambos agentes en el intento de que los 869 documentos que contenía la memoria portátil se incorporasen al sumario que instruía como prueba de las irregularidades financieras del clan. El pendrive contenía información financiera, pero también de índole "íntima", sobre Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del político catalán. De la Mata rechazó que estos documentos pasaran a formar parte de la causa para evitar que contaminasen su investigación sobre el clan del expresidente de la Generalitat. Tras interrogar a ambos policías y otros agentes para determinar el origen del mismo, remitió sus pesquisas sobre las irregularidades detectadas a los juzgados ordinarios de Madrid.

La investigación la asumió el juez Juan Javier Pérez, quien tomó declaración como imputados a ambos agentes y a un tercero —sobre el que ha sobreseído la causa—, así como a otros mandos policiales, entre ellos el comisario José Manuel Villarejo y el que fuera máximo responsable de la Unidad de Asuntos Internos, el también comisario Marcelino Martín-Blas. En el escrito en el que decide la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado —paso previo para la apertura de juicio oral— el magistrado concluye que el que fuera número dos de la Policía Nacional y su subordinado se concertaron "para aportar al procedimiento judicial por medio de la UDEF [Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, responsable de la investigación del caso Pujol], un pendrive conteniendo información previamente sustraída a Jordi Pujol Ferrusola".

El juez destaca que Pino y Díez Sevillano ocultaron intencionadamente la procedencia ilícita de dicha documentación y que, para ello, alegaron "vagas y genéricas referencias a su origen" cuando fueron preguntados por ello tanto en la Audiencia Nacional como, más tarde, en el juzgado de Plaza Castilla. El magistrado considera que ambos "faltaron a la verdad" incluso cuando acudieron como testigos y, por tanto, obligados a decir la verdad. Sobre el comisario Pino —condecorado con una medalla pensionada por el Gobierno del PP cuando se jubiló en 2016— el auto destaca las múltiples contradicciones en las que cayó tanto en sus declaraciones ante el juez De la Mata como en las que prestó en los Juzgados de Plaza Castilla. También con los testigos que declararon y las pruebas practicas, entre ellas el análisis de los dos ordenadores que tuvo en su despacho oficial hasta que se jubiló.

Del inspector jefe Díaz Sevillano —también condecorado con una medalla pensionada y al que el PP premió con un destino en la Embajada de México tras estallar el escándalo de la brigada patriótica—, el juez Juan Javier Pérez también destaca las contradicciones de las diferentes versiones que dio sobre su participación en los hechos. El juez considera probado que fue él quien recibió del comisario Pino el pendrive fantasma y quien, en marzo 2015, lo llevó en mano al entonces jefe de la UDEF, el comisario Manuel Vázquez, que ha declarado en la causa como testigo. El juez destaca que la investigación no ha podido desvelar como consiguieron Pino y Díez Sevillano la información, pero sí que el pendrive fantasma fue grabado el 4 de marzo de aquel año, aunque su contenido no se utilizó hasta un año después, cuando entró en el juzgado un informe de la UDEF fechado en abril de 2016 que hacía referencia a su contenido. El pendrive no llegó a la Audiencia Nacional hasta el 6 de febrero de 2017.

El auto hace un repaso a las declaraciones de diversos mandos policiales que fueron citados como testigos y que echan por tierra las coartadas esgrimidas por los dos agentes ahora procesados. Entre esos testimonios, el magistrado destaca el del comisario Martín-Blas, negó ser el origen del pendrive fantasma, como quiso adjudicarle en un primer momento el Pino. El juez también hace referencia al comisario Villarejo, actualmente encarcelado como presunto cabecilla de la trama policial desmantelada en la llamada Operación Tándem. De su testimonio, el magistrado recalca que no se le puede dar excesiva credibilidad. De hecho, dedica unas líneas a desmontar la versión que dio sobre su participación en los hechos, y en la que habló de que le habían ofrecido dicha memoria informática a cambio de una cantidad de dinero.

El juez admite que entre el comisario Pino y algunos de los testigos —en clara referencia a Martín—Blas y Villarejo- había "previas relaciones conflictivas" que provocaron "rivalidades en altos niveles" de la Policía cuando se destapó el escándalo del pendrive fantasma de los Pujol. Sin embargo, concluye que estos enfrentamientos no desvirtúan "los datos objetivos" que han permitido mantener la imputación sobre los dos mandos policiales, los dos primeros presuntos integrantes de la brigada patriótica que están cerca de sentarse en el banquillo de los acusados.