Moreno intenta conjurar el ‘sorpasso’

El peor escenario para el PP andaluz en las próximas elecciones andaluzas, dibujado por varias encuestas entre ellas el CIS, supondría una bajada drástica de los 33 diputados que obtuvo en los comicios de 2015. Con sorpasso de Ciudadanos o sin él, Juan Manuel Moreno se asoma al abismo el próximo 2 de diciembre en su segundo envite como candidato a la presidencia de la Junta. Javier Arenas dispuso de cuatro oportunidades —la última en 2012—, pero esta será la última para Moreno, dan por hecho en el partido.

Después de apoyar este verano a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias del PP, tras la victoria de Pablo Casado, Moreno quedó en una situación de debilidad. Hace un mes la pugna por situar a sus candidatos en las listas electorales se evidenció entre Casado y Moreno, batalla que finalmente quedó en tablas después de que Génova intentara darle la vuelta a la mayoría de nombres propuestos por el líder andaluz. “Entraron a cuchillo, intentando imponer a casi toda su gente”, comentaron fuentes del PP andaluz sobre la disputa con la dirección nacional por liderar las listas. Estos días ambos llevan su propia caravana y solo coinciden en actos puntuales.

Firmada la paz por el interés mutuo en busca de buenos resultados en las urnas, el futuro de la cúpula andaluza pende ahora de la dimensión del ascenso de Ciudadanos, subida que dan por hecho todos los sondeos. La clave está en si la suma de los dos partidos de la derecha superará la barrera de 55 diputados que les daría la mayoría absoluta, única posibilidad para desbancar al PSOE después de 36 años. Y hoy por hoy Moreno reconoce que sus encuestas no dan esa cifra ansiada de 55 diputados, aunque confía en remontar a lo largo de estas dos semanas.

“Si no hay pacto con Ciudadanos, significaría un pésimo resultado. Eso es demoledor para recuperar el partido y Juanma actuaría con responsabilidad y lo pedirían las estructuras provinciales”, vaticina un alto cargo del partido. Moreno solo contempla subir y remontar los resultados que dan hoy las encuestas. Preguntado sobre si dará un paso atrás en caso de acariciar pero no lograr la mayoría con Ciudadanos, tal y como señala la encuesta interna que esta semana ha recibido Génova, responde: “No lo sé, no me lo planteo por una cuestión de salud mental”.

Ese escenario abriría la puerta a Susana Díaz para gobernar con Podemos con acuerdos puntuales dada la negativa expresada por Ciudadanos y abriría la pelea por liderar el PP andaluz. Nieto —anterior cospedalista y hoy parte de la Ejecutiva de Casado— parte con ventaja, aunque fuentes del partido también mencionan como aspirante al trono andaluz al senador y alcalde de Vejer (Cádiz), José Ortiz, apoyo fundamental de Casado en las primarias desde Andalucía, región donde el secretario general solo obtuvo un 16% de apoyos en la primera vuelta de las primarias. Ortiz elude postularse: “Hablar ahora del día después no tiene sentido y el bloque con Ciudadanos se va a producir. La gente quiere cambio”, augura.

De igual modo, Nieto rechaza valorar sus opciones para el relevo. “Las cosas se abordan cuando ocurren”, sostiene. “Nuestras encuestas nos permiten un horizonte con mucha dificultad pero con posibilidades de cambio. Eso sí, necesito que algún sociólogo nos diga por qué no ha habido alternancia en 40 años. Solo Baviera ha sido monocolor en Europa, pero es una experiencia de éxito”, inquiere. Ayer el ex secretario de Estado y exalcalde de Córdoba paseó junto a Moreno por su ciudad y luego se desplazaron a otros dos actos en Priego y Puente Genil.

Nieto asegura que se enteró de que encabezaría la lista por Córdoba gracias a una llamada de Moreno a pesar de formar parte del equipo de Casado, al igual que el exministro Juan Ignacio Zoido, cabeza de lista por Sevilla. Sobre las encuestas, desconfía: “En 2007 fui candidato a la alcaldía de Córdoba con Rosa Aguilar, en pleno Rosismo, cuando era intocable. Se publicaron 17 encuestas y ni una sola daba que ganábamos. Nos quedamos a un paso de la mayoría, lo que vale son los resultados del día 2, cuando todos se llevarán sorpresas”. Y añade: “Cada vez soy más cholista, partido a partido [por el Cholo Simeone]. En Córdoba tengo que mantener los cuatro diputados. No es fácil (…) Y luego la vida, ya veremos”, concluye.