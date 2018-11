El PSOE acusa a PP y Ciudadanos de alimentar de manera “interesada” la “crispación” social

José Luis Ábalos, tras la reunión de la ejecutiva del PSOE. SEBASTIÁN MARISCAL (EFE) / VÍDEO: QUALITY

El PSOE responsabiliza a PP y Ciudadanos de contribuir de manera premeditada a alimentar un ambiente crispado en la sociedad. El último ejemplo sería, según el partido en el Gobierno, el acto de homenaje a la Guardia Civil en la localidad navarra de Alsasua. "Se está intentando crear, de modo artificial e interesado, una sensación de crispación en España. Se está trabajando en crear una imagen de tensión, buscando siempre la polémica en torno a manifestaciones y hechos que van más allá de la realidad", ha afirmado José Luis Ábalos al término de la reunión de la dirección de los socialistas.

"¿Cómo se consigue la crispación? Crispando. ¿Llamar golpista al presidente del Gobierno no es crispar?", ha referido el secretario de Organización, en alusión a los términos que el líder del PP, Pablo Casado, empleó hace dos semanas en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso.

En referencia a la acusación del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de que el PSOE "confunde a víctimas y verdugos", Ábalos ha replicado que su partido "ha combatido a todos los verdugos". "Tenemos más historia y sabemos más de verdugos", ha recalcado en relación a la dictadura franquista. "Este Gobierno afortunadamente no, pero los anteriores gobiernos socialistas tuvieron que hacer frente a los terroristas... ¡Este partido no es sospechoso de nada!", ha continuado el socialista, que ha criticado el formato elegido por Ciudadanos para rendir homenaje a la Guardia Civil, al que se sumaron representantes del PP y Vox.

"He estado dos veces en Navarra, [desde que gobierna el PSOE], y he estado en la comandancia de la Guardia Civil. No se me ha ocurrido hacer ningún acto para resaltar mi protagonismo. Hay muchas formas de reconocer a la Guardia Civil", ha añadido.

Las críticas, focalizadas sobre todo en Ciudadanos, no han quedado ahí. "Me hace mucha gracia que se quieran llamar constitucionalistas. Con esa actitud no hubiera habido Constitución. La Constitución se hizo con la intención de acercarse, de encontrarse, no de buscar la diferencia... El único partido que sobrevive de aquella época es el PSOE. Los demás son bienvenidos, pero que entiendan el constitucionalismo", ha apostillado el número tres de Ferraz.

El dirigente del PSOE ha condenado la violencia de los radicales que boicotearon el acto de Alsasua. "Estoy en contra de toda la violencia e incitación a la violencia. Esas personas no representan a Alsasua. No hay que darle ninguna oportunidad a los grupos extremistas y personajes encapuchados que buscan la confrontación, vengan de donde vengan. Por eso creo que no hay que darles ningún motivo ni ninguna justificación", ha aseverado.