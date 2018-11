Así ha sido la rueda de prensa de Teodoro García tras la dimisión de Cospedal

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha ofrecido este lunes una rueda de prensa en la sede nacional del PP en la calle Génova de Madrid. La comparecencia ha sido apenas una hora después de que María Dolores de Cospedal deje la ejecutiva del partido como consecuencia de la difusión de sus conversaciones con el comisario jubilado José Manuel Villarejo en las que, entre otras cosas, encargó un informe para investigar a su compañero de partido Javier Arenas. García Egeo ha asegurado que la decisión de Cospedal "es un gesto que la honra" y no ha opinado sobre si la ex secretaria general debería o no dejar su acta de diputada: "El acta es una cuestión personal". García Egea se ha dirigido, en cambio, al presidente Pedro Sánchez y al secretario general de Podemos: "Espero que no tengan la osadía de tocar el tema que nos ocupa, la conversaciones con Villarejo, mientras la señora [Dolores] Delgado, siga sentada en el Consejo de Ministros". Estos son los mensajes que ha lanzado el secretario general del PP en orden cronológico.

EL PAÍS Concluye la comparecencia de Teodoro García Egea, secretario general del PP. 05/11/2018 14:13 EL PAÍS "¿Se sienten cómodos compartiendo hemiciclo con Cospedal?", pregunta un periodista a Teodoro García Egea, secretario general del PP. García Egea responde: "Con quien no me siento cómodo es sentándome con la señora [Dolores] Delgado en el mismo hemiciclo, al lado de una señora que nos ha mentido de forma descarada". 05/11/2018 14:13 EL PAÍS "Sobre las conversaciones que ocurrieron en 2009, solo podemos remitirnos a lo que la misma Cospedal ha dicho, que era la que estaba entonces", insiste Teodoro García Egea, secretario general del PP. 05/11/2018 14:10 EL PAÍS Preguntado sobre cuándo supo el PP del contenido de las grabaciones, Teodoro García Egea, secretario general del PP, evita responder y repite: "Cospedal ha hecho pública su renuncia y el resto de cuestiones no me corresponde a mi responderlas". 05/11/2018 14:09 EL PAÍS Teodoro García Egea, secretario general del PP, no responde a una pregunta sobre si el Partido Popular se plantearía pedir a Cospedal que fuera al Grupo Mixto "si estas grabaciones continúan". "De mis respuestas anteriores, se puede entender", dice. 05/11/2018 14:06 EL PAÍS Preguntado sobre qué le parece que fuera el marido de Cospedal "quien hiciera encargos particulares al señor Villarejo en nombre del PP", Teodoro García Egea, secretario general del PP, responde: "No me consta absolutamente nada. Nosotros estamos para plantar cara al señor Sánchez". 05/11/2018 13:58 EL PAÍS "Espero que el señor Pedro Sánchez y el señor Pablo Iglesias no tengan la osadía de tocar el tema que nos ocupa, la conversaciones con Villarejo, mientras la señora [Dolores] Delgado, siga sentada en el Consejo de Ministros", dice Teodoro García Egea, secretario general del PP. 05/11/2018 13:54 EL PAÍS "El acta es una cuestión personal", zanja Teodoro García Egea, secretario general del PP, preguntado sobre si María Dolores de Cospedal dejará su acta de diputada tras renunciar a seguir formando parte de la Ejecutiva del Partido Popular 05/11/2018 13:52 EL PAÍS Teodoro García Egea, secretario general del PP: "Espero que la ministra Dolores Delgado deje con la misma rapidez que Cospedal el Consejo de Ministros. Es un gesto que le honra, poniendo los intereses del PP delante de los suyos". 05/11/2018 13:50 EL PAÍS Teodoro García Egea, secretario general del PP, comparece minutos después de María Dolores de Cospedal haya renunciado a seguir formando parte de la Ejecutiva del Partido Popular y se dirige primero a Pedro Sánchez: "Nosotros preferimos ser útiles a importantes. Los constitucionalistas tenemos que ir siempre juntos. No podemos caer en la trampa del independentismo. El presidente Casado va a convocar a todos los constitucionalistas el próximo miércoles para una reunión al término de la sesión plenaria". 05/11/2018 13:47 EL PAÍS Buenas tardes, el secretario general del PP, Teodoro García Egea comparece este lunes, pocos minutos después de María Dolores de Cospedal haya renunciado a seguir formando parte de la Ejecutiva del Partido Popular, tras la polémica de sus conversaciones con el comisario jubilado Villarejo. 05/11/2018 13:38