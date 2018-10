La fiscal pide prisión permanente para el asesino de Pioz: “Ejecutó a una familia”

La fiscalía ha mantenido este miércoles la petición de prisión permanente revisable para Patrick Nogueira, el asesino confeso que mató y descuartizó a sus tíos y primos en un chalé de Pioz (Guadalajara) en agosto de 2016. “Ejecutó a una familia. Ese hecho no admite ninguna duda”, ha sentenciado el representante del Ministerio Público, como arranque de una exposición final en la que ha rechazado frontalmente la tesis de la defensa de que el acusado sufre un supuesto daño neuronal que predetermina su conducta y le empujó a cometer el crimen: “La defensa quiere hacer un experimento con ustedes con esta teoría [inédita en España]”, le ha dicho al jurado. La acusación particular también ha solicitado la pena máxima.

La abogada del joven demanda, en cambio, que se le apliquen como atenuantes esa presunta “enfermedad mental”, así como que colaboró con la justicia y que hubo dilaciones indebidas en el proceso judicial. Pero el ministerio público ha rechazado todos esos argumentos. “Los médicos forenses determinan que Patrick está sano y se ponen las manos en la cabeza con esa teoría”, ha apuntado. “Él presenta rasgos psicopáticos, pero eso no es una enfermedad”, ha añadido, antes de concluir sobre la tesis del daño cerebral: “¿Por qué no han traído un neurólogo? ¿Será porque el neurólogo no se atreve a mantener las conclusiones a las que ha llegado el psiquiatra?”.

“Patrick es una persona con una tremenda maldad”, ha resumido a continuación la fiscal durante su intervención de este miércoles. El ministerio público ha insistido en que nunca cooperó con la Guardia Civil y que solo se entregó cuando se vio acorralado: “Él sale corriendo a su país. Niega los hechos a las autoridades brasileñas cuando le llamaron a declarar”. “Volvió para encontrarse bajo el paraguas de los derechos humanos, como dijo el capitán de la UCO; no para colaborar. Él valoró las cárceles y no le interesó enfrentarse a las prisiones brasileñas”.

“Él siempre intenta salirse con la suya de la mejor manera posible”, ha proseguido la fiscal para explicar los atenuantes que solita la letrada de Nogueira, Barbara Royo. En ese sentido, el ministerio público ha subrayado que el acusado no ha contado nunca los detalles del crimen y que estos se conocen por las investigaciones que permitieron acceder a los mensajes de Whatsapp que envió a su amigo Marvin, al que le narró en directo los asesinatos: “No nos quiere contar los hechos”. “Y la defensa no quiere que hablemos de los niños. Pero nosotros sí vamos a hablar de sus muertes. Es lo más ruin, cruel y perverso. Estos niños tuvieron que ver, además, la muerte de su madre”. También ha descartado las dilaciones indebidas: “Es un éxito para la justicia que un hecho como este se haya resuelto en apenas dos años”.

Una vez que el resto de partes expongan sus conclusiones finales este miércoles y el acusado tenga su turno de última palabra, los nueve miembros del jurado se encerrarán para deliberar y deberán pronunciarse primero sobre su culpabilidad. Tendrá que considerar si el joven brasileño se dirigió el 17 de agosto de 2016 hasta el chalé de Pioz donde vivían sus tíos Marcos y Janaína, y sus primos María Carolina y David, de cuatro y un año. Según los investigadores, llegó a la vivienda con unas pizzas para que sus víctimas no sospecharan de sus intenciones. Allí estaban su tía y los pequeños, con los que compartió almuerzo antes de apuñalarlos. Entonces, aguardó varias horas a que llegara su tío, al que acuchilló en el cuello tras atravesar la puerta. Después los descuartizó, metió sus cadáveres en bolsas y los abandonó en la casa. Los cuerpos no se encontraron hasta un mes después.

El jurado también deberá valorar si el procesado sufre un “daño neuronal”, una de las claves de la vista oral.“Siento que la manera en la que reacciono no es igual a la de los demás. Si lo pudiera controlar sería maravilloso”, afirmó el joven brasileño en su primer turno de palabra. Pero esta tesis la rechazaron ocho peritos que declararon en el juicio. Solo los tres expertos llamados por la defensa avalaron dicha teoría. Tras conocerse el veredicto del jurado, la juez de la Audiencia Provincial de Guadalajara que ha dirigido el juicio decidirá la pena que impone al descuartizador de Pioz.