“Bescansa ve el partido de forma más jerárquica y homogénea”

Antón Gómez-Reino (A Coruña, 1980) es un abanderado de las confluencias, ese mestizaje entre partidos tradicionales, neófitos políticos, activistas sociales, nacionalistas y federalistas del que Galicia es pionera. Fundador de la Marea Atlántica que desalojó al PP del gobierno de A Coruña y diputado de En Marea en el Congreso, opta por primera vez a la secretaría general de Podemos Galicia, una formación golpeada en los últimos años por múltiples conflictos internos y externos. Él defiende a ultranza la unidad popular frente a quienes desde dentro la culpan de haber diluido la organización morada.

Pregunta. ¿Qué cambiará en Podemos Galicia si gana?

Respuesta. Habrá un cambio de 180 grados. Construiremos un horizonte político para la organización y para el país; dejaremos de hablar para dentro; y avanzaremos en una cultura política del acuerdo para ser una fuerza que hacia fuera sepa caminar unida.

P. Ninguno de sus antecesores lo consiguió. ¿Cómo lo va a hacer?

R. Mi candidatura predica con el ejemplo porque aúna diferentes sensibilidades. En los actos estamos viendo a gente que se había alejado de la organización y que está volviendo a participar. Carolina [Bescansa] y Carmen Santos [la secretaria general saliente] decidieron lamentablemente continuar el camino fuera de la unidad.

P. ¿Precisa más autonomía Podemos Galicia?

R. Podemos piensa la organización como el Estado, es decir, de forma plurinacional, pero hay que saber llegar a acuerdos entre las diferentes partes. Podemos Galicia tiene que tener un recorrido propio pero debe ir en paralelo al camino de Podemos a nivel estatal.

P. Una parte de los inscritos gallegos piensa que las mareas municipales y En Marea restaron influencia y protagonismo a Podemos en Galicia. ¿Está de acuerdo?

R. Creo que tanto los inscritos como nuestros aliados se dan cuenta de que es fundamental que la ciudadanía sepa que Podemos está en el centro de los espacios de cambio, porque es la herramienta electoral más fuerte. A futuro tenemos que consolidar el cambio en las ciudades construyendo espacios políticos en los que Podemos esté fuerte y cómodo, en el centro absolutamente. Aunque eso significa que los militantes se tienen que implicar en esos espacios en los que participamos.

P. Dígame el mayor acierto de las candidaturas de unidad popular y su mayor error a subsanar.

R. El mayor éxito ha sido responder a una demanda de la sociedad: que los espacios de izquierda seamos capaces de llegar a acuerdos y caminar en común. Y el error a subsanar es que debemos saber que los tiempos de construcción de las herramientas electorales no son los mismos que los de una organización. Los segundos son más largos y precisan un mayor cuidado, un mayor mimo. Las bases de Podemos Galicia nos han expresado estos días que no se ha contado con ellos lo suficiente. Es una responsabilidad colectiva, no solo de la anterior dirección. Hemos sido presas de los tiempos electorales que no marcamos nosotros.

P. ¿Peligran las confluencias si gana Bescansa?

R. Lo tiene que responder ella.

P. ¿Ve menos convencimiento en su discurso sobre las bondades del modelo?

R. No es eso. Yo lo que puedo poner sobre la mesa es un ADN de muchos años participando en los movimientos sociales y en ellos se aprende que hay que buscar espacios de consenso y caminar con gente que es diferente a ti. Carolina viene de otro tipo de tradición y eso probablemente hace que vea la organización de una forma más jerárquica y homogénea.

P. Las tres ciudades gobernadas por mareas municipales -A Coruña, Santiago y Ferrol – han vivido legislaturas difíciles por estar en minoría. ¿Se deben explorar más intensamente que en 2015 coaliciones con PSOE o BNG?

R. Con el preacuerdo marco de los Presupuestos de 2019 que hemos firmado con el Gobierno de [Pedro] Sánchez estamos demostrando que sabemos llegar a acuerdos, en este caso con el PSOE.

P. ¿Siente que han recibido el mismo trato los gobiernos de A Coruña, Santiago y Ferrol de los socialistas?

R. Probablemente no y el PSOE debería cambiar eso y darnos el mismo trato en las ciudades del cambio. Nosotros hemos actuado con responsabilidad tanto donde gobernamos como donde acompañamos a los gobiernos. Y eso es lo que hay que exigir a partir de ahora al partido socialista.

P. ¿Queda margen, después del intento frustrado de las autonómicas, para una alianza con el BNG?

R. Nuestro espacio político camina en un sentido determinado y los compañeros del BNG siempre decidieron otro camino.

P. ¿Tiene Podemos un problema de híperliderazgo con Pablo Iglesias?

R. ¿Lo tiene con Irene Montero? Yo creo que no. Su figura es insustituible y fundamental pero afortunadamente están apareciendo un montón de liderazgos y muchos de ellos son de mujeres.

P. ¿A qué atribuye la tercera mayoría absoluta del popular Alberto Núñez Feijóo? ¿Tiene responsabilidad En Marea?

R. En Galicia hay una mayoría social de cambio pero falta que seamos capaces de vehiculizar una mayoría electoral. Es un reto a abordar en 2020. Tenemos que poner sobre la mesa de forma más clara un proyecto de país y saber desnudar los mecanismos con los que el PP gobierna Galicia desde hace 30 años. Feijóo ejerce una especie de inhibidor de frecuencias que hace creer que aquí no pasa nada. Probablemente en otros territorios del Estado los medios de comunicación habrían resaltado más su foto con un narcotraficante.

P. ¿Dónde sitúa las potencialidades económicas de Galicia?

R. Hay diferentes Galicias. Hay una, la de los sectores productivos como la pesca o el sector lácteo, que tenemos que poner en valor y redimensionar. Galicia debe liderar dentro del Estado la puesta en marcha de nuevas formas y nuevo ciclo productivo en el sector primario. Pero también somos un país rico en otros sectores más avanzados, como el textil, la innovación o las universidades, que no acaba de generar riqueza y repartirla como debería.

P. ¿Es Galicia una nación

R. Absolutamente.

P. ¿Debería recuperar el gallego la prioridad en las escuelas que le retiró el PP?

R. La lengua del país tiene que ser la herramienta fundamental de comunicación. El gallego tiene un problema y hay que abordarlo sin complejos.

P. ¿Qué es lo peor que hizo la Xunta del PP desde 2009?

R. Destruir empleo, expulsar a mucha gente y construir un modelo basado en la corrupción.