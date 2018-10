Susana Díaz: “Voy a romper los bloques y los bloqueos”

Susana Díaz, durante la entrevista en el palacio de San Telmo en Sevilla. PACO PUENTES | LUIS MANUEL RIVAS / JAIME CASAL

“Tú a San Telmo, yo a Moncloa”. La profecía que Pedro Sánchez hizo en un mitin de la campaña andaluza hace tres años tanto se ha verificado políticamente como ha contribuido a serenar las relaciones entre el presidente del Gobierno y la presidenta andaluza. Desde San Telmo, sede del Gobierno andaluz, ha convocado Susana Díaz (Sevilla, 44 años) los primeros comicios de la yincana electoral (2 de diciembre) y aspira a conjurar la inercia de los bloques que se prefigura en el resto de España. Cordial, carismática, profesional, se diría que se sabe las respuestas antes que las preguntas. Y que disfruta de la asepsia institucional de su palacio sevillano. El silencio contrasta con el prematuro encarnizamiento de una campaña que ha adquirido marchamo de gran ensayo general.

Pregunta. ¿Qué le parece que Pablo Iglesias presuma de facultades de negociador en la celda de Oriol Junqueras para sacar adelante los Presupuestos?

Respuesta. A Pablo Iglesias lo ha desautorizado el Gobierno. Esa sobreactuación ha sido desmedida. Ha transitado por un camino delicado tratando de sustituir al PSOE para ahora querer colaborar. Y está yendo más allá queriendo aparentar que es parte del Gobierno en la sombra. Iglesias se representa solo a sí mismo

P. ¿Le preocupa que la aprobación de unos Presupuestos dependa del apoyo de los partidos soberanistas y que se hayan puesto como condiciones un gesto hacia los presos o la celebración de un referéndum?

R. Hay que respetar la separación de poderes y es un disparate que alguien pretenda que el Ejecutivo coarte al Poder Judicial. Pero también creo que todo el que dice sentirse defensor de la Constitución debería anteponer los intereses del país al tacticismo electoral. La derecha está desesperada en el interés de deteriorar al Gobierno y es incapaz de asumir que este país tenga unos Presupuestos estables en una situación de incertidumbre.

P. ¿Quiere decir que el obstáculo a los Presupuestos no está en los soberanistas?

R. Si PP y Ciudadanos fueran tan patriotas como dicen, estarían poniendo los intereses de España por delante de sus intereses electorales. Ahí demostrarían el patriotismo, no en las banderas. Estamos hablando de un Presupuesto que viene a sanar cicatrices de la crisis con el salario mínimo, el apoyo a la dependencia o la sensibilidad con la vivienda en alquiler.

P. La inestabilidad política y la falta de consenso en los Presupuestos andaluces precipitaron el adelanto. ¿Debería convocar Sánchez elecciones si no logra consenso en las cuentas?

R. Esa es una prerrogativa del presidente del Gobierno, y yo soy muy respetuosa como él lo ha sido conmigo. A pesar de lo que se ha escrito estos meses, Pedro Sánchez ha tenido un respeto absoluto hacia la decisión y un apoyo desde el primer momento. Él sabrá lo que hace. Tiene las claves. Lo está haciendo muy bien en un momento difícil, con una aritmética parlamentaria muy complicada que él mismo reconoce. Le está echando voluntad. Distinto es lo que le dejen hacer, pero estoy segura de que siempre defenderá la Constitución y el escrúpulo institucional.

P. ¿Tiene la impresión de que en Andalucía va a ensayarse la lógica de bloques? Cs y PP frente a PSOE y Podemos.

R. No me gusta la política de bloques, la voy a evitar. Este país no hubiera tenido la Constitución ni la Transición si en España hubiera imperado la política de bloques. Si no eres capaz de presentar una alternativa porque no tienes números, tienes que dejar gobernar.

P. ¿Es posible reconducir la ruptura con Ciudadanos?

R. Los bloques se superan desde el diálogo. Un vez que hablen los andaluces, pondré de mi parte para que el diálogo sea el instrumento en la Cámara. La pluralidad no puede conducir al bloqueo. El bloqueo implica inestabilidad y retroceso. Y eso alimenta a los populismos de extrema derecha y de extrema izquierda que quieren poner en peligro la democracia. La derecha vive un periodo de radicalización. La radicalización del PP y de Casado está tirando a la radicalización de Rivera y de Ciudadanos.

P. El problema es que su relación con Podemos y Teresa Rodríguez ha sido peor. Cuesta imaginar un consenso entre ustedes.

R. Podemos ha estado toda la legislatura en el enfrentamiento, en el ataque al PSOE. “Con el PSOE ni muerta”, decía Teresa Rodríguez. Ha sido la expresión de un antisocialismo feroz al que no le ha importado sintonizar con el PP. Los partidarios del bloqueo reflexionarán. No hay cuerpo que aguante 45 días de encanallamiento. Espero tener una mayoría amplia que me permita después dialogar y romper los bloques y los bloqueos.

P. ¿Y qué sucedería si gana y no puede gobernar? ¿Aceptaría quedarse en la oposición?

R. Si me pregunta si yo alguna vez en una institución utilizaría el voto de los andaluces para bloquear, yo nunca lo haría.

P. Dice la exministra Tejerina que...

R. Tejerina ha tocado lo más sensible que tiene una sociedad, que son sus niños y sus niñas. Me ofende. Ofende a un sistema educativo que ha hecho un esfuerzo enorme con más de 100.000 docentes que han sabido realizar su vocación con mucha equidad. Aquí, las diferencias entre la educación privada, concertada y pública son mínimas. Hemos equilibrado los problemas de renta. Y los datos están ahí, sobre todo en Primaria. La de Tejerina es una actitud ofensiva, clasista, propia de una derecha que siempre ha mirado a Andalucía con desprecio.

P. ¿No le concede una parte de razón? Hay indicadores académicos elocuentes.

R. En Secundaria hay que mejorar. Si no se hace autocrítica, no se tiene credibilidad. Venimos de una sociedad que al inicio de su autonomía tenía un 14% de analfabetismo, cuando en España no llegaba al 8%. Se ha hecho el tránsito a mucha velocidad y todavía quedan asignaturas pendientes.

P. El fracaso escolar está en un 23%.

R. Pero lo hemos reducido en diez puntos en diez años. Con una crisis brutal, expuestos a las políticas de austeridad.

P. ¿Es una anomalía que un Gobierno lleve 38 años en el poder?

R. Lo anómalo es lo contrario de la democracia. Y la democracia es la voluntad libre de los ciudadanos. Decir que es anómalo es un insulto a esa voluntad. Es como decir: ustedes se equivocan si votan lo que quieren.

P. Le objetaría Inés Arrimadas que el PSOE es a Andalucía lo que el soberanismo a Cataluña: un sistema.

R. Llama la atención que lo que ella sufre en Cataluña, o sea, el bloqueo de las instituciones y la inestabilidad que critica, no lo quiera para Cataluña y sí para Andalucía.

P. ¿Qué ha cambiado con Sánchez en La Moncloa?

R. Rajoy pensaba que ayudando a Andalucía me ayudaba a mí, y no a la comunidad donde vive el 18% de la población. No tuvieron visión. Machacaron y maltrataron a Andalucía con unos Presupuestos infames. Ahora, en pocos días, se están cumpliendo compromisos.

P. ¿Le parece que Cataluña está recibiendo un trato de favor con las bilaterales?

R. Las bilaterales tienen que existir en lo que afecta a dos gobiernos, pero en lo que afecta a todos tenemos que decidirlo todos. La financiación es un ejemplo. Cuando yo crea que en España hay un trato de privilegio a cualquier territorio, de unos ciudadanos frente a otros, levantaré la voz, no lo dude.