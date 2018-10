Al menos un muerto en Mallorca tras una fuerte tromba de agua que causa también importantes desperfectos

Inundaciones en Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca).

Al menos una persona ha muerto esta noche en Mallorca, en la localidad de Sant Llorenç des Cardassar, después de una fuerte tromba de agua que ha anegado la localidad, arrastrado decenas de vehículos y causado importantísimos daños materiales. Las fuertes lluvias, con precipitaciones de 120 litros por metro cuadrado, provocaron el desbordamiento del torrente de Sant Llorenç des Cardassar y el cierre de varias carreteras en la zona de levante de la isla, según han informado los Bomberos de Mallorca y el Consell de Mallorca. El desbordamiento del referido torrente ha supuesto que los vecinos hayan quedado incomunicados y que la circulación sea imposible esta noche para coches y viandantes debido a la riada que se ha registrado, que ha arrastrado a varios automóviles que había aparcados en la calle.

Mientras tanto, el Consell de Mallorca, debido a la intensidad del agua caída, ha cerrado varias carretas: la Ma-4021 de Manacor a Son Carrió; la Ma-12 en el kilómetro 12,5 a la altura del torrente de Na Borges; la Ma-4030 de Sant Llorenç a Son Servera; la Ma-15 f y la Ma-3322 en el kilómetro 12,3.

Confirmada una víctima mortal a Sant Llorenç a causa de la tempesta caiguda al poble. #InundacionsMallorca — 112 Illes Balears (@112IllesBalears) 9 de octubre de 2018

El Consell de Mallorca ha pedido esta noche a través de su cuenta de Twitter que los ciudadanos no empleen el coche durante las próximas horas, salvo en caso de una emergencia. El Servicio de Emergencias del Govern balear ha decretado el Índice de Gravedad 2 del Plan Inunbal en la isla de Mallorca y recomienda "mucha precaución" y no acceder al municipio de Sant Llorenç. A sus vecinos les dice que permanezcan en casa y pide que no vaya ningún alumno mañana a la escuela. La Delegación del Gobierno ha informado que está siguiendo todas las incidencias en este municipio y sobre las 22.00 horas no tenía noticia de que se hayan producido heridos.