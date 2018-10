Directo | Díaz firma el decreto de disolución del Parlamento y convoca elecciones el 2 de diciembre

EL PAÍS

Susana Díaz, presidenta de Andalucía: "Yo estoy feliz como presidenta de Andalucía, y como estoy feliz quiero lo mejor para mi tierra. Le he trasladado con sinceridad las tres razones que me han llevado a esta decisión. Lo más importante es que la gente no pierda tiempo, y nosotros tenemos unos Presupuestos que finalizan el 31 de diciembre, y que la fecha de las elecciones sea el 2 de diciembre nos asegura que Andalucía no va a perder tres meses más".