La oposición exige a Sánchez más ambición al limitar los aforamientos

La propuesta que el lunes hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pudo defenderla ayer el grupo socialista, gracias a Ciudadanos que había presentado una moción sobre esta materia. Esta base de discusión terminó anoche con la aprobación por parte del PSOE, PP y Ciudadanos de esta iniciativa del grupo de Albert Rivera que no tiene efectos prácticos. Podemos y nacionalistas vascos y catalanes se abstuvieron. Tuvo su utilidad, sin embargo, porque dio pistas sobre la posición que cada grupo mantendrá cuando el Gobierno apruebe en Consejo de Ministros la reforma de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución para limitar los aforamientos en asuntos que no tengan que ver con el ejercicio del cargo.

Ningún grupo se opone a esa limitación como principio general, ya que todos la han defendido a lo largo de los años. Pero más que matices hay diferencias considerables. “Tienen la oportunidad de hacer el harakiri a la corrupción”, espetó el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, mirando a las bancadas del PP y el PSOE.

No le vale que la supresión se inscriba al “ejercicio del cargo” en vez de “a la prevaricación, al cohecho, a la financiación ilegal...”. La duda que se extiende sobre la propuesta del Gobierno, aún por concretar, está en que “se blinde la corrupción”. Las diferencias se disparan en todas las direcciones como se apreció anoche en el debate de la moción de Ciudadanos que sirvió de ensayo para lo que pueda dar de sí la reforma. “Es demagógico señor Rivera decir que el aforamiento sea un privilegio, y muestra poca confianza en nuestros órganos judiciales superiores”, recriminó por el PSOE Gregorio Cámara a Rivera, en referencia al Tribunal Supremo. En el PP se defendió el aforamiento como prerrogativa pero no como privilegio ya que lo primero supone un tratamiento jurídico ara proteger algunas actividades del “uso indebido del proceso penal”, interpretó la diputada popular Beatriz Escudero.

Esta fue la advertencia del PP: “La Corona no se toca”. El Gobierno no duda en defender sin concesiones la inviolabilidad del Rey y el aforamiento de los miembros de su familia. Su esperanza está en que sus socios se avengan a limitar los aforamientos aunque no satisfagan sus pretensiones absolutas, consideran con esperanza fuentes socialistas.