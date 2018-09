La justicia belga rechaza la entrega a España del rapero Valtònyc

El tribunal de primera instancia de la ciudad belga de Gante ha decido negar la extradición de Josep Miguel Arenas Beltrán, más conocido como Valtònyc, al rechazar los delitos por los que fue condenado en España, según fuentes de la defensa. El rapero huyó a Bélgica a finales de mayo para evitar su ingreso en prisión después de ser condenado a tres años y medio por enaltecimiento del terrorismo, amenazas, y calumnias e injurias graves a la Corona. El equipo de abogados que le defiende es el mismo que se encarga de la causa de los políticos independentistas fugados en Bélgica.

En el caso del delito de enaltecimiento del terrorismo los letrados del cantante entendían que no existía doble incriminación al no estar tipificado en Bélgica. En el relativo a sus insultos a la Familia Real han esgrimido el precedente de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que falló en marzo contra España al estimar que quemar fotografías del rey forma parte de la libertad de expresión. Mientras que respecto a la acusación de amenazas, han defendido que la ley belga solo recoge este delito cuando se produce por escrito, no en una canción. La defensa incluso ha emitido algunos vídeos de las canciones del rapero durante la vista para defender que sus palabras se ciñen al ámbito artístico. "El rap es como el grafiti, no hay que tomarlo literalmente, es hiperbólico", asegura la defensa de Valtònyc.

El rapero considera que la letra de una canción nunca puede equipararse con una amenaza. "Si quiero amenazar a una persona no le hago una canción, bajo a su casa y le amenazo", ha zanjado. Aunque espera quedar libre, el rapero cree que en el peor escenario será enviado a España únicamente por el delito de amenazas, que solo supone una condena de seis meses y no implica entrar en prisión. Y ha cargado contra la Audiencia Nacional. "Espero que entregue las armas y se disuelva como banda de extrema derecha que es", ha atacado. Valtònyc está invitado esta noche a la proyección en Bruselas de una película del director catalán Ventura Pons, a la que también se espera que asistan el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros políticos independentistas. Mientras el juez belga decide, Valtònyc, que trabaja en Gante como informático, se ha mostrado "muy feliz de ser libre, de poder abrazar a mi familia en libertad". Y ha denunciado que hay 15 raperos más condenados en España.

Buen truco de la Audiencia Nazi-onal difundir a los medios que no voy a entrar en prisión, ocultando los 2 años a los que me condenaron por lo mismo que se suman y sí entro. Así quieren frenar el escándalo y la solidaridad. — Pablo Hasel (@PabloHasel) 14 de septiembre de 2018

En sus letras hay frases como “quiero transmitir a los españoles un mensaje, ETA es una gran nación”. O amenazas al presidente del Círculo Balear, una asociación de carácter españolista. "Jorge Campos merece una bomba de destrucción nuclear"; "queremos la muerte para estos cerdos"; "llegaremos a la nuez de tu cuello, cabrón, encontrándonos en el palacio del Borbón, kalashnikov"; "le arrancaré la arteria y todo lo que haga falta", canta en algunos de sus temas.

Es la cuarta vez que Valtònyc acude a los tribunales belgas. El pasado 3 de septiembre acudió al juzgado de Gante a declarar. El 5 de julio se presentó voluntariamente ante la policía al saber que la justicia española había emitido una euroorden contra él. Tras ser interrogado fue puesto en libertad con la prohibición de salir del país. Mes y medio después volvió a comparecer ante el tribunal de primera instancia de Gante, pero la decisión se aplazó hasta este lunes para estudiar más en profundidad los argumentos de ambas partes.