Hermann Tertsch tendrá que pagar 12.000 euros por insultar al abuelo de Pablo Iglesias

Hermann Tertsch publicó "una información notoriamente falsa e incierta" sobre la familia de Pablo Iglesias, actual líder de Podemos. Con esta contundencia se manifiesta la Audiencia Provincial de Zamora, que desestima así el recurso de apelación presentado por el periodista contra la sentencia del juez de Instrucción número 3 de Zamora, que lo condenó por afirmar que el abuelo del dirigente político fue un "miliciano criminal" condenado a muerte "por participar en sacas, es decir en la caza de civiles inocentes desarmados en la retaguardia en Madrid".

En una sentencia fechada el pasado 31 de julio, los magistrados de la Audiencia Provincial confirman el fallo de primera instancia que obligaba al columnista de Abc a indemnizar con 12.000 euros a la familia y a difundir su contenido a través de dicho periódico y Twitter. "En el texto publicado se utilizan expresiones inequívocamente atentatorias contra el honor del actor y de sus familiares", subraya el tribunal, que considera acreditado que el periodista cometió una intromisión ilegítima en el honor del difunto Manuel Iglesias Ramírez, abuelo de Pablo Iglesias, así como en el de su hijo (Francisco Javier Iglesias) y otros familiares.

"No ha existido esa razonable diligencia por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales", continúan los magistrados, que insisten en que "no se trata de un error circunstancial". Además, rechazan los argumentos del recurso de Tertsch, que afirmó que debía prevalecer la libertad de expresión. "[El artículo] no se trata de una mera crítica, opinión discutible, manifestación subjetiva sometida a contraste, sino que directamente se le está acusando de una conducta grave y con trascendencia si repercute contra personajes públicos", destaca, en cambio, la Audiencia Provincial.

El periodista escribió en 2016 un artículo titulado El abuelo de Pablo. En este, el columnista también afirmaba que Manuel Iglesias "identificó y sacó de su casa" a varias personas. "Preocupante es la admiración sin reservas que muestra hacia aquel miliciano criminal un nieto suyo que puede pronto gobernar España", añadía en un texto, donde exponía que el fallecido fue el autor de "crimen atroz" y le acusó de "mantener viva la llama de de los de una familia y al menos uno de sus seis hijos fue miembro de la banda terrorista FRAP, el padre de Pablo". "El hecho de que estos deban soportar las críticas, como personas públicas, no justifica el hecho de la publicación de una información notoriamente falsa e incierta —pues a tenor de lo actuado no cabe definirla de otra forma—, sobre todo cuando dicha información era comprobable de forma no extremadamente complicada", sentencian los jueces.

"¿Ves como te puede el odio? A veces te inventas noticias que son una anécdota, pero las más de las veces eres un pozo de ponzoña que envenena la convivencia. Y la democracia se defiende de chicos malos como tú", ha interpelado Juan Carlos Monedero a Tertsch tras conocer la sentencia.