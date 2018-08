El Ejército del Aire crea un centro de vigilancia de la amenaza espacial

M. G.

El gran activo del futuro centro de vigilancia espacial del Ejército del Aire será el nuevo radar S3TSR ubicado en la base de Morón de la Frontera (Sevilla). En su primera fase, que debe estar operativa en noviembre de 2019, tendrá capacidad de observar objetos de dos metros a 1.000 kilómetros de distancia (hasta 10 centímetros a distancia menor); y en la intermedia, en 2021, objetos de 43 centímetros a 1.000 kilómetros (hasta 7 centímetros a distancia menor). Se trata de un radar modular y escalable, primero en Europa de estas características, cuyas capacidades pueden ser mejoradas progresivamente.

Además, el futuro COVE tendrá el control operativo del radar situado en la estación radionaval de Santorcaz (Madrid), utilizado para el seguimiento y detección de objetos en órbitas bajas (200 a 2.000 kilómetros). También integrará los datos procedentes de los telescopios de Puertollano (Ciudad Real), Montsec (Lleida) el Teide (Tenerife) y San Fernando (Cádiz).

Una de sus misiones será elaborar un catálogo actualizado de objetos en órbita. España tiene un acuerdo bilateral con Estados Unidos y acceso al inventario NORAD de la NASA pero las fuentes consultadas reconocen que no es “ni muy preciso ni muy completo”. Con los medios actuales ya se han identificado objetos que no figuran en ese listado, quizá satélites espía cuya existencia no quiere revelar Washington.