Rivera, desde Ceuta: “La inmigración irregular es un problema, y si no lo vemos acabaremos con populistas en el gobierno”

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, ha visitado este lunes por la mañana el lugar de la valla de Ceuta por donde el pasado jueves saltaron 602 migrantes: "Quería venir a conocer de primera mano la presión migratoria y a apoyar a nuestros agentes. Para poner fin a la inmigración irregular, necesitan apoyo y aquí echo en falta al gobierno", ha dicho en declaraciones poco después de hablar con el coronel que dirige la vigilancia fronteriza. Rivera ha anunciado que su partido llevará al Congreso la petición de más recursos y tecnología para los agentes que controlan la frontera: "Muchas de las mafias ya conocen cómo superar estos obstáculos: radiales, heces, cal viva. La tecnología será una de las apuestas de Ciudadanos para controlar este problema", ha afirmado, sin especificar a qué tipo de tecnología se refería.

Además de más recursos, Ciudadanos pide al gobierno que se deje de "buenismos" y afronte lo que es un "problema" sin "mirar a otro lado". Si no lo hace, en palabras de Rivera, otros lo aprovecharán: "Si no vemos que la inmigración irregular es un problema acabaremos con populistas en el gobierno, como ha pasado en Italia", ha dicho, en referencia a la Liga de Salvini. Para Rivera, "los flujos migratorios son el principal problema de España este verano". Rivera ve un "efecto llamada" debido a dos causas: el cierre de los puertos italianos y "el gesto del nuevo gobierno".

"No me parece decente que el gobierno diga una cosa en el puerto de Valencia pero luego aquí en Ceuta no esté ni se le espere", ha dicho Rivera. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, estuvo en Algeciras el pasado viernes. Este lunes, la ministra de Trabajo e Inmigración, Magdalena Valerio, está en Chiclana (Cádiz) inaugurando un nuevo centro de acogida. Este martes, el nuevo director general de la Guardia Civil, Félix Azón, visitará Ceuta, informa Anabel Díez.

Además de Rivera, el nuevo líder del Partido Popular, Pablo Casado, irá el miércoles, y el secretario general de VOX, Javier Ortega, estuvo este fin de semana. El líder de Ciudadanos ha declinado comentar las palabras de Casado de este domingo sobre si "es sostenible un Estado del bienestar que pueda absorber a los millones de africanos que quieren venir a Europa".

El líder de Ciudadanos ha querido dejar claro su mensaje: a favor de una inmigración regular ordenada, pero "la ley hay que cumplirla": "Necesitamos controlar las fronteras externas si queremos viajar sin pasaporte por dentro de Europa", ha asegurado.

Rivera ha criticado el anuncio sobre las concertinas de Grande Marlaska, a los pocos días de asumir su cargo en Interior: "Que el gobierno anuncie que va a quitar las concertinas sin proponer soluciones igual o más efectivas, también es un problema", ha dicho Rivera, que ha añadido: "Si propones soluciones de cara a la galería sin aportar soluciones, generamos un problema para nuestros agentes".

En la conversación con el coronel junto a la valla, le ha contado a Rivera que "nunca habían visto tanta virulencia como en este último asalto: vinieron con dos radiales", ha explicado el líder de Ciudadanos, que ha hablado de una "organización casi militar".

Desde Bruselas, ha lamentado Rivera, tampoco se ve muy bien qué ocurre en directo en una de las fronteras europeas como Ceuta: "En vez de poner pegas a lo que hace España, lo que deberían hacer en Bruselas es decirnos cómo se controlan las fronteras con pocos recursos y permitiendo que cierren puertos en italia", ha explicado Rivera, que ha pedido a la Unión Europea "más implicación".