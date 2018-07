El nuevo PP promete una integración “gota a gota” y da tiempo a Santamaría

Soraya Sáenz de Santamaria y Javier Maroto charlan este viernes en el hemiciclo. Foto: Jaime Villanueva. Vídeo: ATLAS

Pablo Casado y su equipo han puesto en marcha la operación "coser el partido" tras el traumático proceso de primarias y la bronca por el reparto de poder orgánico, donde el entorno de Soraya Sáenz de Santamaría denuncia que se ha maltratado al "núcleo duro" de la exvicepresidenta. El nuevo vicesecretario de organización, Javier Maroto, ha estado hablando largo rato con Santamaría esta mañana en el hemiciclo. Antes de ese encuentro había sugerido que "la única silla vacía" que quedaba por ocupar era la suya y que lo mejor era que se integrara cuanto antes. Casado le ofreció ser vocal de libre designación en el comité ejecutivo, pero ella no ha aceptado ese puesto de momento. Después de esa charla, Maroto ha querido lanzar un mensaje conciliador:"Para coserlo todo bien y que la unidad sea completa hacen falta tres ingredientes: respeto, generosidad y tiempo. Y nosotros queremos hacer todo eso. Gota a gota, uno a uno".

"Me comportaré con lealtad, como he hecho siempre", ha dicho Sáenz de Santamaría, que no ha querido aclarar si aceptará la propuesta de Casado para ser vocal de libre designación en el comité ejecutivo.El equipo del nuevo presidente insiste en que quedan huecos para integrar a la exvicepresidenta y su equipo. Hablan de crear nuevas vicesecretarías en el comité, de ampliar la dirección de los grupos parlamentarios -dos apoyos de Santamaría se incorporan esta tarde a la del grupo popular en el Congreso- y de las candidaturas para próximas citas electorales. Santamaría podría serlo para el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid.

Esta tarde celebran en la sede nacional del partido una reunión de diputados y senadores del PP. Preguntado por si esperaba que la exvicepresidenta acudiera a la cita, Casado ha dicho que sí. Uno de sus principales apoyos, José Luis Ayllón, no irá por "motivos familiares".