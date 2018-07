Incertidumbre total en el PP ante el desenlace del Congreso

"No tenemos ni idea de hacer esto." La frase, pronunciada por un veterano dirigente popular que ha permanecido al margen de las dos candidaturas enfrentadas, resume el sentir de buena parte del partido, que llegó exhausto, dividido y desconcertado al final de un proceso inédito para ellos: la elección en urnas de su nuevo líder. La decisión final de los más de 3.000 compromisarios se conocerá este sábado después de la una de la tarde. Y nadie se atreve a hablar de un favorito. La prueba es que el talismán al que todos querían arrimarse durante la campaña, el que precipitó la batalla tras anunciar su retirada, el gallego Alberto Núñez Feijóo, no se ha pronunciado a favor de ninguno de los contendientes.

"Hay muchos, muchos nervios", admitía otro cargo popular que ha estado trabajando en la campaña de Pablo Casado. Fuentes de ambas candidaturas, la de Soraya Sáenz de Santamaría y la de Casado, siguen insistiendo en unas cifras imposibles porque, sumándolas, pareciera que votan 6.000 compromisarios y no los 3.082 convocados. El equipo de la exvicepresidenta se burlaba de los "quesitos" del vicesecretario, en alusión a los gráficos con los que difundían sus supuestos apoyos los colaboradores de Casado. Según éstos, Santamaría (el rojo del quesito) no llegaba a los 800 votos. Según la candidatura de la exvicepresidenta, superaba "ampliamente" el 60% de los apoyos.

La comunidad que más compromisarios aporta al congreso es Andalucía, donde el incombustible Javier Arenas recluta para la exvicepresidenta. "Me fío mucho más de nuestro fontanero de toda la vida, con experiencia, que de uno que solo pone voluntad", comenta un dirigente que apoya a Santamaría refiriéndose a Arenas, que lleva toda su vida política quitando y poniendo, convenciendo, manejando eso de lo que todos los candidatos reniegan en primarias: el aparato del partido, es decir, su estructura de poder. En el equipo de Casado, no obstante, aseguran que el veterano político ya no es tan efectivo como antes y que esa presión ha terminado volviéndosele en contra en algún caso. A los que piden el voto para Casado en Andalucía los llaman "los kosovares".

Miembros de la dirección del PP y de ambas candidaturas admiten que un número importante —300 dicen algunos de ellos— de los compromisarios esperaban a hoy para decidir su voto después de escuchar a los dos aspirantes, que tendrán media hora cada uno para exponer sus planes. Entre los compromisarios, algunos esperaron también a escuchar a Rajoy para ver si lanzaba algún reproche o guiño durante su discurso. Pero no llegó.

"Matarifes"

Tras conocerse hoy el ganador, vendrá la integración de la candidatura que haya perdido, el cierre de las heridas abiertas en este proceso. "Hay matarifes en los dos lados que serán difíciles de integrar, pero también gente muy válida con la que resultará más fácil", explica un miembro del equipo de Casado en alusión a la dureza de los ataques durante la campaña. Especialmente a propósito de la ideología. Aunque la candidatura del vicesecretario ha aglutinado distintos perfiles y sensibilidades, desde Esperanza Aguirre a Javier Maroto, las fuentes consultadas entienden que su victoria supondría un giro a la derecha, y la de Santamaría un modelo más continuista respecto a Rajoy, con el que trabajó casi 20 años. "No ha corrido la sangre", dijo el presidente del comité organizador del congreso, Luis de Grandes. Pero sí quedan heridas abiertas.