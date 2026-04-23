Historias reales para el Día del Libro

Una selección de títulos publicados este año muestra cómo la realidad sigue siendo una de las grandes materias de la literatura

Ser amigo o familiar de un escritor es peligroso: puede que tu vida acabe convertida en material literario.

Con motivo del Día del Libro, conversamos con Jordi Amat, director de Babelia, el suplemento cultural de EL PAÍS. Para celebrar la fecha, críticos, periodistas y colaboradores de EL PAÍS han seleccionado 50 obras literarias que se han publicado este año. Nos centramos en algunas basadas en historias reales que han vivido los autores.

Participan en este especial sobre literatura Marta Jiménez Serrano, autora de Oxígeno, Antonio Monegal (La sombra del padre) y Llucia Ramis, que ha escrito Un metro cuadrado.

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