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Hoy en EL PAÍS
'PODCAST' | ELECCIONES HUNGRÍA

La caída de Orbán “le cierra el grifo a Vox”

El líder húngaro es considerado el padrino ideológico, político y financiero del partido de Abascal

Ana FuentesVerónica FigueroaGloria Rodríguez-Pina
Madrid -
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La era de Víktor Orbán en Hungría ha terminado. Después de 16 años se marcha el jefe de gobierno europeo que más ha boicoteado a Europa, el mejor amigo de Putin y de Trump. Un político ultra que controlaba medios de comunicación, jueces y policías. Está por ver lo que su antiguo aliado y sucesor, Peter Magyar, puede–y quiere-cambiar.

Ana Fuentes conversa con la enviada especial de EL PAÍS en Bulgaria, Gloria Rodríguez-Pina.

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