La caída de Orbán “le cierra el grifo a Vox”

El líder húngaro es considerado el padrino ideológico, político y financiero del partido de Abascal

MADRID, 08/02/2025.- El presidente de Vox, Santiago Abascal (d), conversa con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán SERGIO PEREZ ((EPA) EFE)

La era de Víktor Orbán en Hungría ha terminado. Después de 16 años se marcha el jefe de gobierno europeo que más ha boicoteado a Europa, el mejor amigo de Putin y de Trump. Un político ultra que controlaba medios de comunicación, jueces y policías. Está por ver lo que su antiguo aliado y sucesor, Peter Magyar, puede–y quiere-cambiar.

Ana Fuentes conversa con la enviada especial de EL PAÍS en Bulgaria, Gloria Rodríguez-Pina.

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