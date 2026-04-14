La caída de Orbán “le cierra el grifo a Vox”
El líder húngaro es considerado el padrino ideológico, político y financiero del partido de Abascal
La era de Víktor Orbán en Hungría ha terminado. Después de 16 años se marcha el jefe de gobierno europeo que más ha boicoteado a Europa, el mejor amigo de Putin y de Trump. Un político ultra que controlaba medios de comunicación, jueces y policías. Está por ver lo que su antiguo aliado y sucesor, Peter Magyar, puede–y quiere-cambiar.
Ana Fuentes conversa con la enviada especial de EL PAÍS en Bulgaria, Gloria Rodríguez-Pina.
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