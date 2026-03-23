Crisis en Vox: ¿Telenovela o rebelión en la ultraderecha?
Acusaciones de malversación, purgas, denuncias... El partido de Abascal está en plena guerra sucia
A Vox le está ocurriendo algo llamativo: justo cuando atraviesa uno de sus mejores momentos electorales, se multiplican las deserciones, las purgas, las acusaciones cruzadas y las denuncias en los tribunales contra la dirección de Santiago Abascal.
El partido de ultraderecha está en medio de una guerra sucia entre exdirigentes y la dirección del partido, una batalla que ya ha llegado a los tribunales. En este episodio, el periodista de EL PAÍS Miguel González explica cómo se están desarrollando esas luchas de poder dentro de la formación, evidenciando la falta de democracia interna que el partido ultra ha tenido desde su fundación.
¿Cómo escuchar Hoy en EL PAÍS?
- Puedes escucharlo cada mañana en la web de EL PAÍS:
- En tu plataforma de podcast favorita:
Spotify | Apple Podcasts | Youtube | iVoox |Podimo
- También puedes pedírselo a tu altavoz inteligente:
Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.