Crisis en Vox: ¿Telenovela o rebelión en la ultraderecha?

Acusaciones de malversación, purgas, denuncias... El partido de Abascal está en plena guerra sucia

El exportavoz de VOX en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ahora en rebelión contra Abascal César Vallejo Rodríguez (Europa Press)

A Vox le está ocurriendo algo llamativo: justo cuando atraviesa uno de sus mejores momentos electorales, se multiplican las deserciones, las purgas, las acusaciones cruzadas y las denuncias en los tribunales contra la dirección de Santiago Abascal.

El partido de ultraderecha está en medio de una guerra sucia entre exdirigentes y la dirección del partido, una batalla que ya ha llegado a los tribunales. En este episodio, el periodista de EL PAÍS Miguel González explica cómo se están desarrollando esas luchas de poder dentro de la formación, evidenciando la falta de democracia interna que el partido ultra ha tenido desde su fundación.

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