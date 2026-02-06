Elecciones en Aragón, algo más que un anticipo nacional: “El debate es sobre el modelo que supere el trauma de la despoblación”

El 8-F reflejará, según todas las encuestas, la tendencia no solo española sino internacional: ascenso de la derecha y extrema derecha. En la comunidad, algunos temas de conversación se salen del eje Madrid-Barcelona

Carteles electorales en Zaragoza . 30 de enero de 2026. FOTO, MÒNICA TORRES EL PAÍS Mònica Torres

Este domingo se celebran elecciones en Aragón. El guion es parecido al de Extremadura: el PP busca una mayoría holgada, después de no haber podido aprobar los presupuestos autonómicos por la complicada aritmética parlamentaria. Las encuestas auguran que el popular Jorge Azcón revalidará la presidencia, pero con un ascenso de Vox que convertirá la victoria en agridulce. Mientras, el PSOE, con la exministra del gobierno central Pilar Alegría como candidata número uno a las Cortes, apunta a un acusado descenso.

Aragón desde fuera se pinta como el laboratorio electoral de toda España, más ahora que todo el país entra en periodo preelectoral. Pero la comunidad, aunque no está exenta de las inercias nacionales e internacionales, alberga un mosaico de partidos regionalistas (Chunta, PAR, Teruel Existe...) que no encaja del todo en el esquema Madrid-Barcelona. Muchos de los temas de la conversación política, tampoco. Algunos giran en torno al medio ambiente: los pros y los contras del desembarco de centros de datos de empresas estadounidenses, o el debate sobre los macroproyectos de placas solares. El problema de la vivienda, cómo no, también es fundamental, pero con la especial coyuntura de la despoblación.

Intervienen Carlos Buj (como portavoz de Rebelión Científica Aragón), Martina Gilmartín (Vivienda Digna Benasque) y Javier Oquendo (Plataforma a favor de los paisajes de Teruel).

