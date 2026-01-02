Lo mejor de ‘Hoy en EL PAÍS’ | ¿Qué busca Juan Carlos I con sus memorias?
En sus páginas, el emérito afirma que quiere contar su “versión de la historia”, y reflexiona sobre la proximidad de su propia muerte
Este episodio forma parte de una selección para los días de Navidad de EL PAÍS Audio, se emitió el pasado 7 de noviembre.
El libro de Juan Carlos I se ha publicado. El rey emérito habla en sus páginas, entre otras cosas, del 23-F, de la muerte de su hermano, y de su matrimonio con la reina Sofía. También agradece al dictador Francisco Franco que lo formara como monarca. Afirma querer contar “su versión de la historia”. Y reflexiona sobre lo que le supone sentir su propia muerte cada vez más cerca.
Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).
Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed
