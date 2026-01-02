Lo mejor de ‘Hoy en EL PAÍS’ | ¿Qué busca Juan Carlos I con sus memorias?

En sus páginas, el emérito afirma que quiere contar su “versión de la historia”, y reflexiona sobre la proximidad de su propia muerte

La portada del libro de Juan Carlos I. MANU FERNÁNDEZ (AP)

El libro de Juan Carlos I se ha publicado. El rey emérito habla en sus páginas, entre otras cosas, del 23-F, de la muerte de su hermano, y de su matrimonio con la reina Sofía. También agradece al dictador Francisco Franco que lo formara como monarca. Afirma querer contar “su versión de la historia”. Y reflexiona sobre lo que le supone sentir su propia muerte cada vez más cerca.

