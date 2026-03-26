Cronología de un mes de derrame petrolero en el Golfo de México

La mancha de crudo, reportada por primera vez a inicios de marzo, se extiende a través de cientos de kilómetros en las costas de Veracruz y Tabasco sin saber su origen o si la fuga ha sido contenida

El derrame de petróleo que comenzó en los primeros días de marzo en el sur de Veracruz y el norte de Tabasco sigue su curso por el Golfo de México. Casi un mes después de que comunidades pesqueras encendieran las alarmas tras encontrar chapopote en sus redes y lanchas, el desastre ecológico se extiende por más de 600 kilómetros de costa, desde el sur de Tabasco hasta la frontera entre Veracruz y Tamaulipas con puntos clave aún sin respuesta: mientras la presidenta Claudia Sheinbaum ha ordenado la creación de un grupo interdisciplinario para conocer los pormenores del accidente y ha llamado a esperar el avance de las investigaciones, la mancha de chapopote —cuyo origen sigue sin identificarse— amplía su frontera por el Golfo de México, con afectaciones tanto para las comunidades costeras que dependen de la pesca y el turismo, como para los ecosistemas costeros y marinos que forman el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México.

1 de marzo

Los primeros reportes locales que alertaron de la presencia de chapopote en zonas costeras del sur de Veracruz y el norte de Tabasco llegaron el primer día de marzo. La región afectada al inicio, un área de unos 150 kilómetros de costa en la zona más austral del Golfo de México, abarcaba una franja desde Pajapan, Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco. De acuerdo con la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, una organización de colectivos y comunidades de la región, la mancha de chapopote presente en redes y lanchas de pescadores alcanza 16 lugares costeros.

2 de marzo

Un día después del primer aviso, Pemex lanza un comunicado en el que descarta un derrame de combustible en sus instalaciones y aseguró que la infraestructura montada en la región operaba con normalidad: “En relación con los reportes periodísticos sobre la presencia de hidrocarburo en playas del sur del estado de Veracruz, Pemex informa que tras realizar inspecciones técnicas en sus instalaciones, no se ha detectado fuga o derrame alguno”, explicó la paraestatal.

4 de marzo

El derrame alcanza la Laguna de Ostión en Pajapan (Veracruz) y pone en jaque el sustento de decenas de familias de las comunidades indígenas de El Mangal y El Pescador. La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México estima en 14.000 las personas afectadas que dependen de las actividades pesqueras y turísticas, con los mayores daños provocados en Pajapan, Mecayapan y Tatahuicapan. Los pobladores comienzan con las primeras labores para retirar el chapopote de las playas y la laguna.

Playa Las Barrillas, Coatzacoalcos, eñl 4 de marzo. Angel Hernandez (REUTERS)

8 de marzo

El derrame cumple una semana activo y se extiende por el Golfo de México con 39 localidades afectadas, cubriendo una franja de 230 kilómetros de litoral. La mancha de chapopote avanza hacia el norte de Veracruz y alcanza las playas de Catemaco, una localidad ubicada 130 kilómetros al sur del puerto de Veracruz. Los daños a las especies marinas dejan decenas de ejemplares muertos en la región, entre tortugas, manatíes y peces.

12 de marzo

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, responsabiliza a “un barco privado de una petrolera privada que no le trabaja a Petróleos Mexicanos” como el origen del derrame petrolero. El mismo día, la Marina activa el Plan Nacional de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos; sin embargo, las organizaciones civiles y ecologistas de la región denuncian la omisión de las autoridades para atender el siniestro. Los esfuerzos de colectivos y comunidades locales se centran en retirar el chapopote en la laguna del Ostión, un área restaurada por las comunidades indígenas de El Pescador y El Mangal.

13 marzo

Once días después de que se encendieran las alertas, la presidenta Sheinbaum se pronuncia por primera vez sobre el derrame petrolero. “Están trabajando, Pemex y la Secretaría del Medio Ambiente con el Gobierno de Veracruz, pero les vamos a pedir que den más información”, explica en su conferencia matutina desde Colima.

19 de marzo

Pemex anuncia que las labores de limpieza en las costas de Veracruz y Tabasco registran un avance del 85%; sin embargo, la Red Corredor Arrecifal asegura que estas acciones se han centrado únicamente en playas con fines turísticos, sin atender el resto de la región. La organización reporta que el chapopote ha alcanzado las localidades de Tamiahua, Tuxpan y Cazones, al norte de Veracruz. La franja afectada supera los 500 kilómetros de litoral.

23 de marzo

Durante su conferencia mañanera, la presidenta deslindó a Pemex de la responsabilidad del derrame y deslizó la posibilidad de iniciar una investigación penal al respecto: “Se están haciendo todavía todas las investigaciones. También le pedimos a la Fiscalía que pudiera intervenir porque finalmente ya hay delito penal en este caso”, manifestó. El mismo día, la Red Corredor Arrecifal de México estimó que el derrame ya cubría un área de 630 kilómetros de costa, con 51 sitios afectados (42 en Veracruz y nueve más en Tabasco), un cálculo que se mantiene vigente hasta la fecha.

Playas de Alvarado, Veracruz, el 24 de marzo. Yahir Ceballos (REUTERS)

24 de marzo

Tres semanas después del inicio del derrame petrolero, Sheinbaum volvió a pronunciarse sobre el tema en la conferencia mañanera: la presidenta anunció la creación de un grupo interdisciplinario integrado por Profepa, Asea, Pemex, Semarnat, la Secretaría de Energía y la Marina para esclarecer la causa del accidente y no descartó que la fuga siga activa, mientras el Gobierno sigue sin identificar a la empresa responsable del derrame.

25 de marzo

El comunicado más reciente de Pemex asegura que la paraestatal continúa con las labores de limpieza y ha recogido unas 128 toneladas de crudo hasta el momento. La petrolera también anunció un programa de ayuda para las comunidades afectadas por un valor de 35 millones de pesos, que serán destinados a pescadores, servicios de salud y abastecimiento de combustible.