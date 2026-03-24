Sheinbaum no descarta que la fuga de petróleo en el Golfo de México siga activa
El Gobierno, que todavía no tiene identificada a la empresa responsable del derrame de petróleo en Veracruz y Tabasco, ha formado un grupo interdisciplinario para conocer la causa del derrame
Las autoridades todavía no saben exactamente qué empresa es la causante del derrame de petróleo que desde hace un mes afecta a las costas de Veracruz y Tabasco ni si la fuga sigue activa. Durante su conferencia de prensa diaria, la presidenta Claudia Sheinbaum dice ahora que todavía no está completamente identificada la compañía responsable, aunque de acuerdo a lo que se dijo en días anteriores, es una petrolera privada que ha realizado trabajos de exploración y explotación por contratos otorgados durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. Sheinbaum ha comentado que se ha formado un grupo interdisciplinario con las autoridades del sector ambiental y energético más la Secretaría de Marina, para realmente “conocer si todavía hay una fuga o fue solo una ocasión” y que se encargará de dilucidar “la causa del derrame”.
(Información en desarrollo)
