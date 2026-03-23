Sheinbaum abre la puerta a una investigación penal por el derrame de petróleo en Veracruz y Tabasco

A casi un mes desde que el chapopote llegara a las primeras playas de Veracruz y Tabasco, el tema ha llegado nuevamente a la conferencia matutina de la presidenta. Preguntada sobre el derrame de petróleo en el Golfo de México, Claudia Sheinbaum ha asegurado que se está revisando el caso y ha deslizado la posibilidad de la apertura de una causa penal. “Se están haciendo todavía todas las investigaciones. También le pedimos a la Fiscalía que pudiera intervenir porque finalmente ya hay delito penal en este caso”, manifestó. La mandataria también ha abordado las denuncias en periódicos locales y redes sociales de las comunidades afectadas que se han acumulado en los últimos días, ante la llegada del hidrocarburo a más playas. “Vi varias notas el día de ayer. Le pedí al director de Pemex [Petróleos Mexicanos] que se fuera él personalmente a ver cómo está la situación y ver si se requieren más recursos para avanzar todavía más en la limpieza”, afirmó.

Sheinbaum ha insistido en que la paraestatal no es la responsable de la tragedia ambiental y ha resaltado la ayuda que le ha ofrecido a los pescadores y pueblos damnificados, junto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales (Semarnat). “No es derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo todo para la limpieza del océano y las playas”, destacó. En sus declaraciones, la mandataria mexicana ha mencionado el accidente en días pasados en la refinería Dos Bocas, que dejó cinco personas fallecidas y del que se conoce que “residuos de hidrocarburo” llegaron a un río cercano al lugar. “Aparte está lo que ocurrió en la refinería olmeca Dos Bocas, que pudo haber tenido alguna implicación en el derrame, pero, en todo caso, lo principal fue un barco de una empresa que tuvo este derrame”, aclaró.

De acuerdo con la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, una organización que reúne a colectivos y comunidades del área, el petróleo se ha extendido a 630 kilómetros de costa con 51 sitios afectados en total (42 en Veracruz y 9 en Tabasco). A pesar de que las autoridades han reiterado que han atendido el desastre ecológico y que han realizado limpiezas a las playas, la Red acusa que lo anunciado por las autoridades no coincide con la realidad. “En los registros de la Red del Corredor Arrecifal junto con las comunidades, se puede observar que hay un total de 26 sitios que no han recibido ninguna atención: en 9 sitios se ha realizado limpieza únicamente por las comunidades; en 8 sitios la limpieza la han realizado autoridades junto con comunidades, y en 8 sitios la limpieza ha sido realizada por parte de Pemex”, se lee en el comunicado de este sábado, en el que también señalan que el chapopote ha regresado a playas que ya se habían limpiado.

Las comunidades afectadas por el derrame han denunciado desde hace semanas el abandono del Gobierno ante una siniestro que los deja en una situación de vulnerabilidad, tras la prohibición de la pesca por la contaminación de las aguas. Los pueblos, que dependen completamente de esa actividad, no pueden llevar a cabo su trabajo con normalidad hasta que se atienda el desastre ecológico. Sheinbaum ha indicado este lunes que “puede haber un apoyo”, pero es la empresa responsable la que “tiene que resarcir evidentemente los daños”. “Tiene que haber la certeza de quién fue quien provocó este derrame y las consecuencias que esto implica en términos administrativos, que sería la Profepa, e incluso penales, que sería la Fiscalía”, concluyó.