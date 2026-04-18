Día a día del derrame de petróleo en el Golfo de México: cronología de una emergencia ambiental ocultada por Pemex

Más de un mes y medio después de los primeros reportes de chapopote en las costas, Pemex admite que el combustible viene de una de sus instalaciones

Primero silencio y evasivas, después intentos para deslindarse de responsabilidad y, ahora, una especie de retractación. A 46 días de que saltaran las primeras alertas por la llegada de petróleo en el Golfo de México, Pemex ha admitido este jueves que el derrame sí se originó -desde el 8 de febrero- en una de sus instalaciones. EL PAÍS había revelado el 30 de marzo, con ayuda de la organización CartoCrítica, que la paraestatal había contratado al buque Árbol Grande para reparar una fuga en un ducto submarino en Campeche. Las imágenes satelitales mostraban que el barco permaneció sobre el ducto 200 horas con una mancha de hidrocarburo a su alrededor. Desde las primeras denuncias el 2 de marzo de las comunidades afectadas, hasta la conferencia de prensa de este jueves en la que Pemex ha aceptado finalmente su responsabilidad, esta es la cronología de un desastre ecológico del que se le intentó exculpar.

1 de marzo

Los primeros residuos de petróleo comienzan a llegar a las playas de Veracruz y Tabasco. Los pescadores de comunidades como El Mangal y El Pescador alertan de que sus redes se contaminaron de hidrocarburo y denuncian afectaciones a su sustento económico.

2 de marzo

Pemex se deslinda por primera vez de las manchas de crudo a través de un tarjeta informativa: “Tras realizar inspecciones técnicas en sus instalaciones, no se ha detectado fuga o derrame alguno. La infraestructura en la región opera con normalidad y en condiciones seguras”.

8 de marzo

A una semana del derrame, la Red Corredor Arrecifal asegura que 39 localidades, situadas a lo largo de 230 kilómetros de litoral, han resultado afectadas y que varias comunidades retiraron el chapopote de las playas y la laguna del Ostión, sin la capacitación y el equipo requeridos, ante la pasividad de las autoridades.

Chapopote en la playa Las Barrillas, Coatzacoalcos, el 4 de marzo. Angel Hernandez (REUTERS)

12 de marzo

La paraestatal saca un comunicado en el que asegura haber apoyado en las limpiezas: “Si bien las recientes evidencias de chapopote detectadas en playas del sur del Estado de Veracruz no son atribuibles a operaciones de la empresa pública del Estado, se ha decidido tomar acciones responsables y solidarias en apoyo al medio ambiente y a las comunidades costeras”.

Ese mismo día, la gobernadora del Estado, Rocío Nahle, ofrece una de las primeras explicaciones y responsabiliza a “un barco privado de una petrolera privada que no le trabaja a Petróleos Mexicanos” y que fue contratada por el expresidente Enrique Peña Nieto. Nahle afirma que el incidente “se contuvo” y le restó importancia. Se activa el Plan Nacional de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos.

13 de marzo

El primer pronunciamiento del Ejecutivo federal llega 11 días después de que saltara la noticia del desastre ecológico. “Están trabajando, Pemex y la Secretaría del Medio Ambiente con el Gobierno de Veracruz, pero les vamos a pedir que den más información”, asegura Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina.

En un comunicado, la paraestatal mantiene que no es responsable del combustible: “Aun cuando los incidentes recientes relacionados con la presencia de hidrocarburos no se han vinculado con operaciones de Pemex, la institución inició de inmediato acciones de contención y limpieza en alta mar”.

16 de marzo

La petrolera da por terminada la “contención de hidrocarburos en el mar” y subraya que, junto con autoridades federales, investiga las causas del siniestro: “Una vez detectado el origen del hidrocarburo, se procederá conforme a la legislación ambiental vigente para determinar responsabilidades y garantizar la reparación del daño ambiental”.

19 de marzo

Pemex resalta, en coordinación con otras dependencias, la recolección de 94,7 toneladas “de residuos impregnados con hidrocarburo”. Asegura que continúan con “los recorridos de verificación monitoreo satelital, análisis de corrientes marinas y seguimiento en campo para identificar la posible fuente del contaminante”.

23 de marzo

Claudia Sheinbaum desliza la posibilidad de una investigación penal por el derrame de combustible: “Se están haciendo todavía todas las investigaciones. También le pedimos a la Fiscalía que pudiera intervenir porque finalmente ya hay delito penal en este caso”. En su conferencia de prensa, la presidenta defiende la actuación de la petrolera: “No es derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo todo para la limpieza del océano y las playas”.

La Red Corredor Arrecifal denuncia que la mancha de crudo se extiende a lo largo de 630 kilómetros de costa y afecta a 51 lugares.

24 de marzo

La mandataria anuncia la creación de un grupo interdisciplinario -integrado por Profepa, Asea, Pemex, Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales], Secretaría de Energía y Secretaría de Marina- y sostiene que “no se tiene totalmente identificada a la empresa” responsable: “La causa del derrame se está analizando de manera interdisciplinaria para realmente conocerla”.

Elementos de la Marina inspeccionan la playa de Boca del Rio, el 24 de marzo. Yahir Ceballos (REUTERS)

25 de marzo

El grupo interdisciplinario lanza su primer comunicado y sostiene que una de sus prioridades es conocer el origen del chapopote: “Se realizan análisis oceanográficos, monitoreo de corrientes marinas y revisiones en infraestructura marítima y portuaria, así como requerimientos de información a operadores del sector energético”.

26 de marzo

A través de un comunicado, el grupo interdisciplinario ofrece su primera versión sobre las causas del derrame en el golfo y apunta a tres fuentes: “El vertimiento ilegal de un buque”, “chapopoteras” en Coatzacoalcos y otra en el complejo de Cantarell (en Campeche). En conferencia de prensa, Alicia Bárcena, a cargo de la Semarnat, informa de la creación de “un observatorio ambiental permanente en el Golfo de México” a petición de la presidenta.

28 de marzo

El grupo interdisciplinario informa de los avances en “el control de la contaminación por hidrocarburos” y en la Sonda de Campeche: “Se mantienen trabajos de investigación, contención y mitigación del hidrocarburo, con apoyo de unidades especializadas y tecnología para la inspección submarina, con el objetivo de atender el fenómeno desde su origen”.

30 de marzo

EL PAÍS publica que un buque de Pemex, que repara ductos, estuvo anclado más de ocho días en la zona del derrame con una gran mancha de petróleo a su alrededor. En una tarjeta informativa, la petrolera rechaza ese mismo día que el barco estuviera respondiendo a un accidente: “Que un barco esté detenido en alta mar no significa que abajo exista un ducto roto y fugando”.

En un comunicado, el grupo interdisciplinario afirma que se revisaron los ductos relacionados con el complejo Akal C y Akal H del complejo de Cantarell y que “continúa la investigación técnica respecto del origen del hidrocarburo”, mediante la inspección “de los 13 buques que se encontraban en el área de interés en el fondeadero de Coatzacoalcos antes del inicio del evento”.

31 de marzo

En su conferencia mañanera, la presidenta de México asegura que se está revisando la infraestructura del complejo de Cantarell porque “ya tienen sus años”, pero niega que exista alguna fuga y se refiere a las chapopoteras. “Hay todavía en el golfo lo que le llaman chapopoteras naturales, es decir, emanaciones de pozos, digamos”, sostiene.

Alicia Bárcena, en conferencia de prensa con el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de Pemex, tras un recorrido en Veracruz, mantiene: “Lo que estamos aquí realmente observando es que, como Pemex nos ha explicado, esto es una cosa que viene de las chapopoteras, que es natural”.

El Corredor Arrecifal informa que la crisis afecta 933 kilómetros de costa y llega hasta Tamaulipas.

3 de abril

El grupo interdisciplinario destaca los esfuerzos para atender “la presencia” del combustible mediante “brigadas permanente de limpieza” y el despliegue de 3.145 elementos. El documento no refiere avance alguno en la investigación sobre el origen del derrame.

4 de abril

A través de un comunicado, el equipo da a conocer que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación coordina la creación del observatorio permanente en el golfo, “una iniciativa estratégica para monitorear el cambio climático, la biodiversidad y los riesgos ambientales”.

Claudia Sheinbaum anuncia la creación de un Observatorio del Golfo de México para estudiar las causas de los derrames, el 6 de abril. Mario Guzmán (EFE)

7 de abril

Ante la extensión de la mancha de crudo a Tamaulipas, el grupo interdisciplinario informa de las acciones de contención. Las causas del derrame siguen sin abordarse.

16 de abril

Por primera vez, Pemex admite su responsabilidad por el esparcimiento de petróleo en el golfo de México. En conferencia de prensa, Víctor Rodríguez Padilla, director de la empresa, dijo que el siniestro fue detectado en la plataforma de Abkatún Cantarell por personal de la petrolera desde el 8 de febrero, cuya reparación terminó el 18 de febrero, pero que la fuga “había sido negada por las áreas operativas”. “Una pérdida de integridad mecánica y la reparación de un oleoducto cuyas actividades no fueron reportados al Director General ni a los altos mandos de la Empresa Pública del Estado”, reza el comunicado.

Tres funcionarios son separados de sus cargos: el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, quien había estado en una conferencia de prensa con Bárcena semanas antes -donde sostuvo que el mar “está limpio”-; el coordinador de Control Marino y el líder de Derrames y Residuos.