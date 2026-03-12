Rocío Nahle responsabiliza ahora a un buque privado por el derrame de petróleo de hace una semana en el Golfo

A casi dos semanas de que saltara la noticia sobre la aparición de chapopote en una extensa zona en las costas del Golfo de México, Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, ha culpado a un buque privado por el siniestro. “Sí fue el derrame de un barco, de un barco privado de una petrolera privada que no le trabaja a Pemex”, sostuvo ante medios este jueves. Nahle señaló que no contaban con información sobre el origen del derrame ni de cómo se produjo exactamente, pero que el director de Petróleos Mexicanos (Pemex) le informó que la paraestatal no estaba ligada. Sobre la empresa responsable, Nahle apuntó: “Son estas petroleras que han hecho trabajos de exploración y explotación, que tienen contratos de los contratos que se dieron con Enrique Peña Nieto, de acuerdo a lo que establecía la ley”. La Red Corredor Arrecifal había denunciado este lunes la omisión de las autoridades para atender el siniestro que afecta a 39 localidades en Veracruz y Tabasco.

La gobernadora ha asegurado que el incidente “se contuvo”, unas declaraciones que contrastan con los señalamientos de distintos colectivos que han acusado a Pemex de no cumplir con los acuerdos para la limpieza de las áreas perjudicadas. En llamada con este diario este miércoles, Maribel Cervantes, integrante de la Red y habitante de la comunidad de San Juan Volador en Pajapan, había manifestado que los pobladores de algunas comunidades del sur de Veracruz habían realizado el retiro de chapopote de la laguna del Ostión sin el equipo y la capacitación requerida. Desde el lunes, el Corredor Arrecifal, un conglomerado de distintos colectivos y comunidades locales, había afirmado que Pemex se había comprometido a limpiar el sitio el viernes pasado, pero que no cumplieron con lo acordado.

A través de un comunicado, la organización ha demandado al Gobierno una investigación que arroje luz sobre las causas y el origen del derrame de petróleo para la sanción de los responsables y la implementación de acciones de reparación integral. Según la Red, la mancha de petróleo se extiende a lo largo de 230 kilómetros de litoral y cubre hasta dos entidades. De las 39 comunidades perjudicadas, 30 se ubican en Veracruz y 9 en Tabasco. Esta situación ha supuesto un duro golpe para las economías locales, las cuales dependen de la pesca y el turismo.

Ramón García, de la asociación civil Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño, manifestó en llamada que esta época es fundamental para los comerciantes. “Necesitan esta temporada para generar recursos para poder solventar todo el año”, compartió. El desastre ecológico provocado por el chapopote que ha manchado el sureste de México ha pegado también a la flora y fauna de la zona. Cervantes ha advertido que los daños al manglar de la laguna del Ostión, un área que las comunidades indígenas de El Pescador y El Mangal han restaurado, suponen un duro golpe al trabajo de años.