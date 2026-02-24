MrBeast y Eugenio Derbez construyen una escuela en el Estado de México

El youtuber estadounidense Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, ha subido un video de unos 16 minutos este fin de semana, en él presume haber edificado 10 escuelas en África, Asia y América, con un costo total de tres millones de dólares (casi 52 millones de pesos). Una de ellas ha sido en la pequeña localidad de San Andrés Tepetitlán, del municipio de Almoloya de Alquisiras, en el Estado de México, a unos 37 kilómetros al oeste de Ixtapan de la Sal. Según ha dicho Donaldson, la preparatoria es la primera en la historia del pueblo.

El proyecto se llevó a cabo en conjunto con Fundación Televisa, la fundación Construyendo México y la empresa de construcción Covintec, en coordinación con el gobierno local. “La presidenta municipal [de Almoloya], Brenda Angélica Rivera Abarca ha reconocido ampliamente a Jimmy Donaldson y Eugenio Derbez. ”Por permitirnos ser parte de su logística e involucrarnos en este proyecto tan altruista y humano que, sin duda, garantiza la educación con mayor calidad, calidez y accesibilidad”, dijo Rivera en una publicación en Facebook. Este diario se contactó con el gobierno local y con las fundaciones, pero al momento de esta publicación no ha obtenido respuesta.

Durante el video, Donaldson explica que la falta de aulas en San Andrés Tepetitlán provocaba que una misma escuela compartiera el plantel para estudiantes de secundaria y bachillerato y fue por esta cuestión que el youtuber concretó el proyecto en la localidad. El fragmento en el que aparece el proceso de edificación en México inicia en el minuto nueve y termina en el 11: en solo dos minutos se ve la construcción de los muros, una oficina para la directora del instituto y a unos jóvenes estrenando la cancha de fútbol. “Me van a hacer llorar”, dice la directora. “Gracias, Jimmy”.

No está claro en qué consiste la participación del comediante mexicano Eugenio Derbez: en el video aparece poco, su voz se escucha unas tres veces fuera de cuadro y, en general, parece más un actor secundario. No es la primera vez que Derbez participa en un video del influencer. En enero de este año, MrBeast publicó en su canal de YouTube un contenido de más de 40 minutos de duración en el que compiten distintas celebridades para ganar un millón de dólares (unos 17 millones de pesos).

El comediante logró estar entre los ocho finalistas, pero fue eliminado por Stephen Gilchrist Glover, conocido como Steve-O, un hombre que consiguió fama por hacer acrobacias peligrosas o ridículas en el programa Jackass en el año 2000. Fue Steve-O, precisamente, quien se llevó el premio.

Derbez publicó un video en YouTube el viernes 20 de febrero en el que narra su experiencia en este concurso. “Me dijeron que era para unos concursos y sabía que requerían de mucha fuerza y agilidad, y la verdad es que me dio pánico. Le pregunté a todo mundo qué hacer y sus primeras reacciones eran: ‘Ve”, cuenta el actor y comediante. También dice que decidió participar porque su hija Aitana, de 11 años, se lo pidió.

En este video, Derbez tampoco tuvo muchos minutos a cuadro. Él mismo confiesa que entró al reto con el objetivo de ganar. “Mi hija me dijo: Papá, no pierdas”, dice, y al entrar con esta mentalidad, se olvidó de las cámaras y del espectáculo. Respecto a la escuela en San Andrés Tepetitlán, tampoco se ha pronunciado.

Además de México, MrBeast edificó escuelas en Ghana, donde remodelaron un edificio, alzaron dos más, hicieron un par de departamentos para dos profesores que tardan hasta una hora en llegar a su trabajo, proporcionaron agua limpia a la comunidad y, según el youtuber, se comprometió a dar un almuerzo diario a los estudiantes para los próximos cinco años.

El resto de los países en los que se realizó el proyecto son Kenia, Ecuador, India y Estados Unidos, país donde no se hizo una escuela como tal, sino que se creó un patio de juegos especial para una escuela con alumnos neurodivergentes.

MrBeast ya ha publicado contenido sobre México. En mayo de 2025, Donaldson subió un video en el que recorre los sitios arqueológicos de Calakmul y Chichén Itzá, en Yucatán; los lugares no son de acceso público y tampoco lo es el ascenso a las pirámides. La publicación generó polémica entre el entonces director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Priego, y la titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel Icaza, lo que derivó en la dimisión de Prieto un mes después.

