Muere Pedro Torres a los 72 años, el influyente productor de Televisa

Pedro Torres, el productor de Televisa responsable de exitosos programas como Big Brother y Mujeres Asesinas, ha fallecido este viernes a los 72 años. A través de un comunicado compartido en redes sociales, su familia ha agradecido las muestras de apoyo y solidaridad recibidas durante el tiempo en que Torres enfrentó su enfermedad y pidió privacidad para atravesar el duelo. “Partió el día de hoy en paz, tranquilo y lleno de fe, rodeado del amor de sus hijos, de su madre, de sus nietos, hermanos y hermanas, familia extendida y demás seres queridos que lo acompañaron hasta el último momento”, se lee en el texto firmado por los hijos del productor.

Torres fue diagnosticado hace meses con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa que provoca parálisis muscular. Pese a ello, en la medida de lo posible, se mantuvo activo y en diciembre de 2025 acudió a una ceremonia en su honor para recibir la Presea Manuel Acuña, un reconocimiento otorgado por el gobierno de Saltillo, Coahuila —ciudad donde nació— por sus aportaciones culturales.

Tras la noticia, los compañeros del productor lo han recordado con mensajes de cariño y reconocimiento, destacando su talento y la huella que dejó en la televisión mexicana. “Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo. Pedro Antonio, gracias por tantos años de cariño y por esa unión familiar que siempre mantuvimos a pesar del tiempo. Descansa en paz, rodeado de la luz que siempre proyectaste en tu trabajo y en nuestras vidas”, escribió la actriz Lucía Méndez, con quien Torres estuvo casado hace años y mantuvo una buena relación después de su separación.

Pedro Torres nació el 21 de febrero de 1953 en el estado norteño de Coahuila, donde estudió ciencias de la comunicación. Posteriormente, continuó su preparación en la London International Film School, lo que le abrió mejores oportunidades en la industria. En sus comienzos trabajó como camarógrafo en los Estudios Churubusco, el legendario recinto donde se han rodado algunas de las películas más importantes del cine mexicano. En un inicio se especializó en la realización de documentales, lo que le permitió colaborar con el legendario director Felipe Cazals.

Con el tiempo, Torres se inclinó hacia la publicidad y la producción de videos musicales, colaborando con artistas como Lucía Méndez, Emmanuel, Cristian Castro y Alejandro Fernández. Uno de sus trabajos más icónicos fue el videoclip de La incondicional, de Luis Miguel, filmado en el Heroico Colegio Militar de México, un momento que décadas después fue recreado en la serie biográfica del Sol, producida por Netflix.

En 1997, ingresó a Televisa, donde estuvo al frente de El Noticiero con Joaquín López-Dóriga. Torres se consolidó como una de las figuras clave de la televisora, impulsando formatos innovadores que marcaron a varias generaciones de espectadores, entre ellos Big Brother y Mujeres Asesinas, producciones que definieron una etapa de la televisión mexicana.