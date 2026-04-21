La cobardía de dos policías durante un tiroteo desata la indignación en Ucrania

La inacción de los agentes en un ataque con ocho muertos en Kiev provoca una tormenta política y un debate a favor de la tenencia de armas para defensa propia

Una escena de violencia ha provocado la ira de la ciudadanía ucrania, pero esta vez no tiene que ver con la guerra. Un hombre salió de su casa en Kiev el 18 de abril armado con su fusil y en un recorrido a pie de 300 metros mató a siete personas, hasta que fue abatido por fuerzas especiales de la Policía Nacional. La noticia acaparó titulares, pero no recibió tanta atención como la polémica que llegaría a partir del día siguiente: vídeos de testimonios difundidos en internet mostraban a una patrulla de la policía que tuvo enfrente al asesino y que, en vez de plantar cara, huyó despavorida abandonando a las primeras víctimas.

No ha habido día desde aquel sábado 18 de abril sin que el ministro del Interior, Ígor Klimenko, y el propio presidente, Volodímir Zelenski, hayan comentado la negligencia de los dos agentes. ¿Cómo puede ser que suceda esto en un país con cientos de miles de personas con experiencia militar? Es la pregunta que se hacen muchos en Ucrania. El director del medio Censor Net, el también militar Yuri Butusov, exigía en un artículo de este martes que todo el personal de la Policía Nacional debe tener a partir de ahora experiencia de combate en la guerra.

“Lo que ha sucedido era una cuestión de tiempo, con la degradación gradual del cuerpo de policía, con sueldos que no han variado en 10 años y que llevan a los agentes al límite de la pobreza; los más listos se van”, ha escrito también este martes en el medio Espreso el ex viceministro de Defensa Vitali Deinega.

El asesino era Dmitro Vasilchenkov, un militar retirado del ejército ucranio de 58 años. Los Servicios Secretos de Ucrania (SSU) han investigado el suceso como un ataque terrorista. El hecho de haber nacido en Moscú, de haber vivido dos años en Rusia, de que su padre fuera oficial del ejército ruso y de haber manifestado en redes sociales ideas favorables a la invasión rusa indicaban, según el Ministerio del Interior, que el criminal podía estar siguiendo órdenes del enemigo.

Son frecuentes los sabotajes y atentados en Ucrania perpetrados por colaboradores de Rusia. Pero los indicios sobre el origen e ideas de Vasilchenkov no son suficientes: cientos de miles de ucranios han nacido en otros lugares de la extinta Unión Soviética. Klimenko quitó peso el lunes a la hipótesis de la influencia rusa al revelar que Vasilchenkov había ido narrando a sí mismo con la grabadora de su móvil toda la secuencia de los hechos como si se tratara de una reyerta vecinal. El hombre no estaba en sus cabales y ya tenía antecedentes policiales por otra pelea sucedida en 2023 en un establecimiento comercial del barrio.

Todo empezó a media tarde del 18 de abril por una discusión con un vecino. Vasilchenkov residía desde hacía 10 años en el edificio, se había mudado procedente de Bajmut, en la provincia de Donetsk. Bajmut es una de las ciudades de la región de Donbás que han quedado arrasadas por la guerra y en manos rusas desde 2023. Vasilchenkov había mantenido otras disputas con ese vecino, pero en esta ocasión la situación fue a peor: le disparó con una pistola eléctrica.

Tras encararse con otros vecinos, Vasilchenkov bajó a su apartamento, prendió fuego a la vivienda, tomó un fusil y salió a la calle. En aquel momento ya se dirigía al lugar una patrulla de la policía, advertida de una pelea. Lo que se encontraron los dos agentes, un hombre y una mujer, les dejó descolocados, como demuestra el vídeo de la cámara que llevaba en su chaleco uno de los policías y que hizo público el lunes el fiscal general, Ruslan Kravchenko.

“Ayuden a mi padre”

Varios miembros de la familia Arzubov estaban en la calle del siniestro ya con heridas de bala. Los policías se acercaron primero al hijo, de 11 años, también herido. Este aparece en el video diciendo: “No me salven, ayuden a mi padre”. Esas palabras han convertido al niño en un héroe en Ucrania. En ese momento irrumpió Vasilchenkov y dispara a la tía del niño, matándola. La mujer policía había salido del lugar segundos antes y el hombre policía, al oír el disparo, arranca a correr, con la pistola en la mano, en dirección contraria, dejando en el lugar a dos menores y a varios adultos. Se oye un segundo tiro que remata a Oleksandr Arzubov, el padre. Su esposa, Lesia, también recibió disparos y está ingresada en el hospital junto a su hijo.

El vídeo de un testimonio de esta escena, tomado con un móvil desde un balcón próximo, corrió como la pólvora por internet el sábado 18 y provocó la tormenta política. En él se ve a los dos policías cómo se desentienden de Vasilchenkov, dejando a los Arzubov solos a la merced del asesino y al menor de 11 años tirado en el suelo.

La familia Arzubov fue la primera víctima. Vasilchenkov corrió 300 metros en los que disparó a bocajarro a varios transeúntes, asesinando a 4 personas e hiriendo a una docena. Esto también fue filmado por vecinos que observaban desde sus viviendas. Vasilchenkov se encerró en un supermercado con rehenes. Mató a su séptima víctima en este negocio. La policía rodeó el establecimiento y, tras 40 minutos de espera sin éxito a que Vasilchenkov respondiera, las fuerzas especiales asaltaron y terminaron con su vida.

Los dos policías han sido suspendidos de su empleo y han pasado a disposición judicial investigados por negligencia. El jefe de patrullas de la Policía Nacional dimitió el lunes. “Lamento mucho lo que ha sucedido. Cada día se repite en mi cabeza”, ha dicho este martes ante el juez uno de los agentes, Mijailo Drobnitski.

Acuciado por Zelenski, que ve en el asunto una amenaza a la popularidad de su liderazgo, Klimenko ha anunciado una reforma de todo el escalafón policial y de los protocolos de formación de la Policía Nacional. El Gobierno también ha iniciado una reforma legal que aumente las pruebas médicas y formativas para la tenencia de armas y, al mismo tiempo, que facilite que los civiles tengan armas cortas en casa para autodefensa.

Es una medida que parece contradictoria, pero que intenta responder a la presión que ha ido creciendo sobre el poder político desde los medios y desde las redes sociales. El inicio de la invasión rusa sobre Ucrania en 2022 pilló a millones de ucranios por sorpresa, que se armaron de forma improvisada. Ya en aquel momento surgió el debate sobre la necesidad de que el país tuviera una ley que amparara que los civiles tengan armas para defensa propia.

No hay una ley específica sobre tenencia de armas en Ucrania, pese a que, debido a la guerra, millones de personas tienen acceso a ellas. Cada semana aparecen noticias de agresiones armadas por parte de civiles. Este 21 de abril, por ejemplo, un hombre lanzó dos granadas contra la policía en una aldea de la provincia de Dnipropetrovsk. Cinco agentes resultaron heridos.

La tragedia del fin de semana en Kiev ha acelerado la creación de una nueva ley, que tiene que ser discutida en las próximas semanas en el parlamento. “Si los policías están exentos de combatir en el frente, por lo menos tienen que saber hacer su trabajo en la retaguardia. Y si no pueden, habrá que tomar una decisión contundente”, ha avisado en el diario ucranio Telegraph la diputada Yulia Yatsik, del grupo parlamentario Servidor del Pueblo, el de Zelenski.