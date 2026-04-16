Condenan a un año de cárcel al mayordomo del Elíseo que robó parte de la vajilla del palacio

El acusado sustrajo piezas de la colección de porcelanas, parte del patrimonio nacional, que se usa para las recepciones oficiales, para luego venderlas en Vinted con la ayuda de un anticuario

Un tribunal de París ha condenado este jueves a dos años de prisión y al pago de una multa de 10.000 euros al mayordomo del Palacio del Elíseo que entre 2023 y 2025 robó parte de la vajilla oficial de la residencia presidencial. Como no tiene antecedentes, de los dos años de pena sólo tendrá que cumplir uno y lo hará bajo arresto domiciliario y con brazalete electrónico. El tribunal le ha declarado culpable de un delito de robo de objetos inscritos en el patrimonio nacional.

Además, se ha condenado a otros dos hombres por complicidad. Uno de ellos es un anticuario, pareja del mayordomo, que se encargaba de vender las piezas sustraídas y que trabajaba en el Museo del Louvre. Ha sido sentenciado a dos años de cárcel, aunque sólo tendrá que cumplir ocho meses, también con brazalete electrónico. El otro implicado es el coleccionista que compró la mayor parte de las porcelanas.

El juicio se celebró el pasado 26 de febrero y las penas han sido más bajas que lo que había solicitado la Fiscalía. Sólo al principal condenado, Thomas G., se le ha prohibido acudir a subastas.

Los hechos se remontan al año 2023. En ese periodo Thomas G. estaba al cargo del cuidado de la porcelana presidencial que se usa para las recepciones y cenas de gala que da el presidente, Emmanuel Macron. Su labor consistía en vestir las mesas antes de las cenas con estas valiosas vajillas y cuberterías.

El mayordomo empezó a extraer algunas de estas porcelanas “por problemas económicos”, según declaró ante el tribunal. Al principio lo hizo sin que nadie se diese cuenta, pero después algunos de sus superiores se percataron de que faltaban piezas en la colección. En otoño de 2025 dieron el aviso a la policía. Las vajillas del Palacio del Elíseo pertenecen a la prestigiosa fábrica nacional de Sèvres, creada bajo el reinado de Luis XV, y son parte del patrimonio nacional. Están, por tanto, marcadas e inscritas en un inventario, lo que hace que sean fácilmente localizables. En paralelo, la fábrica denunció también haber visto algunas de estas piezas en venta en la plataforma Vinted.

La Puerta de Honor del Palacio del Elíseo, el 16 de julio de 2024. NurPhoto (NurPhoto via Getty Images)

La presidenta del tribunal correccional de París ha destacado este jueves durante la lectura del fallo la gravedad del delito, por su reiteración y por “el valor financiero y patrimonial” de los objetos sustraídos. La fábrica de Sèvres, que se ha presentado en el juicio como acusación particular, estima que las piezas robadas tienen un valor de 317.000 euros. La mayoría han sido recuperadas.

Durante su declaración en el juicio, Thomas G. señaló que su pareja y él crearon un perfil en Vinted para vender algunos objetos, no con intención de enriquecerse, sino porque estaban agobiados por su situación financiera. Afirmó que se dejó llevar viendo “la facilidad de acceso” a estas piezas. Los tres implicados han reconocido los hechos, pero han negado haber tramado una red. El anticuario, pareja del empleado del palacio, señaló al tribunal que al principio desconocía que las piezas eran robadas. “Creía que se las habían regalado sus jefes”, señaló.

El tercer implicado, el coleccionista que compró parte del botín, declaró haberse dado cuenta demasiado tarde. Ocurrió cuando preparaba una exposición de su colección de porcelanas, incluidas algunas de las piezas robadas, en el Pabellón Enrique II de Villers-Cotterêts, un castillo del siglo XVI situado al norte de Francia. La muestra no llegó a celebrarse. Compró entre 70 y 80 piezas por un valor de 150.000 euros.

El caso se destapó poco después del sonado robo de las joyas de la Corona francesa en el Museo del Louvre, donde trabajaba como vigilante de seguridad la pareja del principal condenado.