Una conversación filtrada revela la subordinación de Orbán ante Putin: “Estoy a tu servicio”

La conversación entre los mandatarios de Rusia y Hungría tuvo lugar en octubre de 2025. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, arrancó una carcajada al presidente ruso, Vladímir Putin, al mencionarle la fábula de Esopo del ratón que liberó al león. La moraleja del cuento era que el león no solo perdonó la vida al ratón, sino que también le dio una recompensa. “En cualquier cosa que pueda ser de ayuda, estaré a tu servicio”, le dijo Orbán a Putin en la charla telefónica que ha revelado la agencia estadounidense Bloomberg este martes en la recta final de las elecciones presidenciales húngaras.

Los dirigentes se llamaron el mediodía del 17 de octubre de 2025 con las difusas negociaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre el futuro de Ucrania como telón de fondo. El dirigente estadounidense, Donald Trump, había anunciado antes una cumbre con Putin en Budapest que pondría fin a la guerra “probablemente antes de dos semanas”. Otra promesa incumplida del jefe de la Casa Blanca. Ni la reunión se celebró ni la invasión de Ucrania llegó a su fin ante el desinterés de Putin, cuya objetivo era alejar a Washington de Kiev y dividir a Europa.

“Nuestra amistad se elevó ayer a tal nivel que puedo ser de ayuda de cualquier forma”, le dijo Orbán a Putin en aquella conversación, según la transcripción revelada por Bloomberg. “Cuantos más amigos tengamos, más posibilidades tendremos de resistir a nuestros adversarios”, añadió el político húngaro. Ni el portavoz del Kremlin ni el del primer ministro húngaro han comentado esta revelación.

La subordinación de Budapest a los intereses del Kremlin, y a menudo en contra de los de los socios europeos, y la injerencia rusa se ha convertido en uno de los temas centrales en la recta final de los comicios húngaros. Otra investigación de un consorcio de medios publicó el 31 de marzo otros intercambios entre los ministros de Exteriores de ambos países, Serguéi Lavrov y Péter Szijjártó. En esas conversaciones quedaba en evidencia también el servilismo de este Estado miembro de la Unión Europea al país que ha lanzado la mayor invasión vivida en el continente desde la II Guerra Mundial.

“Junto con los eslovacos, vamos a presentar una propuesta a la Unión Europea para que se la retire de la lista”, respondió Szijjártó a Lavrov al recordarle el jefe de la diplomacia rusa que debían sacar de la lista de sanciones a Gulbahor Ismailova, hermana del empresario Alisher Usmanov.

Putin alabó en la conversación con Orbán la posición “independiente y flexible” de Hungría ante la guerra rusa contra Ucrania frente a la oposición común europea. “Nos resulta incomprensible que una posición tan equilibrada y moderada solo genere argumentos en contra”, afirmó el presidente ruso.

Orbán lamentó no haber podido reunirse con Putin “tan a menudo” como hacían antes de la pandemia de Covid del 2020. Con todo, Orbán ha viajado a Moscú en 2024 y 2025, una anomalía frente al rotundo rechazo de la mayoría de socios de la UE, con excepciones como Robert Fizo, de Eslovaquia. El líder ruso ha reducido al mínimo su exposición pública desde la pandemia, una decisión que se hizo más visible desde el momento que comenzó la invasión de Ucrania en 2022. Por medidas de seguridad, el dirigente ha reducido al mínimo sus viajes al exterior, evitando a supuestos socios como Turquía, Sudáfrica y Brasil.

Según Putin, Budapest era “quizás el único” lugar de Europa que podría haber albergado su cumbre con Trump. Sobre el presidente ruso pende una orden de detención de la Corte Penal Internacional. Orbán sacó al país de ese tribunal para poder acoger en abril de 2025 a otro mandatario buscado por ese tribunal, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

Tanto el dirigente ruso como el húngaro finalizaron su llamada comentando su salud. “Hago deporte y esquío. Tengo entendido que juegas al fútbol”, le dijo Putin a Orbán. “Lo intento”, respondió este último al jefe del Kremlin y, en cierto modo, de la política exterior húngara.

Un mes después de aquella llamada, en noviembre de 2025, Orbán visitó a Putin en Moscú para asegurarse el suministro de petróleo y gas rusos. Trump, que había sancionado poco antes a las dos grandes petroleras rusas para presionar al Kremlin en las negociaciones sobre Ucrania, permitió que mantuvieran sus exportaciones a Hungría temporalmente.

Este suministro juega un papel crucial en las elecciones. Este pasado fin de semana Orbán acusó a Ucrania sin pruebas de un supuesto intento de sabotaje en un gasoducto que cruza por Serbia. Los servicios de inteligencia del país balcánico negaron que se conociera la autoría del presunto ataque.

A pesar del apoyo de Moscú, las encuestas sitúan como favorito a Péter Magyar, un disidente del partido ultraconservador de Orbán, aunque el sistema electoral favorece al primer ministro actual. Orbán ve peligrar el poder después de 16 años, y la Casa Blanca ha salido al rescate: el vicepresidente estadounidense, James Vance, ha viajado a Budapest este martes para mostrar a los húngaros el respaldo de Washington a su aliado.