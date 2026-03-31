Una investigación periodística detalla conversaciones entre Hungría y Rusia para influir en las sanciones de la UE a Moscú

El ministro húngaro de Exteriores informó a su hómologo ruso de sus gestiones para quitar de la lista de castigados a la hermana de un oligarca: “Siempre a tu servicio”

Una investigación periodística publicada este martes por un consorcio de medios arroja nueva luz sobre la influencia directa de Moscú en el Gobierno húngaro, que se traduce en maniobras a favor del Kremlin en la toma de decisiones europeas. La información incluye el audio y la transcripción de intercambios entre los ministros de Exteriores de ambos países, Serguéi Lavrov y Péter Szijjártó. En una llamada, el jefe de la diplomacia del Ejecutivo ultraconservador de Viktor Orbán informó al ruso de sus gestiones para sacar de la lista de sancionados rusos por la invasión a gran escala de Ucrania a Gulbahor Ismailova, hermana del oligarca Alisher Usmanov, muy cercano al presidente Vladímir Putin. Las nuevas revelaciones se producen a menos de dos semanas de las elecciones del próximo 12 de abril, en las Orbán ve peligrar su poder por primera vez en 16 años.

“Mira, te llamo a petición de Alisher, que me acaba de pedir que te recuerde que te habías comprometido a hacer algo por su hermana”, le dice Lavrov a Szijjártó una hora después de que este aterrice en Budapest tras visitar San Petersburgo el 30 de agosto de 2024. “Sí, por supuesto”, le contestó su homólogo húngaro, que le detalló sus planes: “Junto con los eslovacos, vamos a presentar una propuesta a la Unión Europea para que se la retire de la lista. La presentaremos la semana que viene y, dado que va a comenzar el nuevo periodo de revisión, se incluirá en el orden del día y haremos todo lo posible para sacarla de la lista”.

En la misma conversación, los ministros hablan sobre los Estados miembros favorables a Ucrania y el político húngaro detalla al ruso conversaciones mantenidas durante reuniones del Consejo. También critican a Josep Borrell, que entonces ocupaba el cargo de Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores. Lavrov le llama “la mayor decepción” y Szijjártó, “el Biden europeo”. “Siempre a tu servicio”, le dice Szijjártó a Lavrov en un momento de la conversación.

Estos intercambios apuntalan las informaciones que hace unos días revelaban que Budapest informa en directo a Moscú de deliberaciones sensibles en la UE. Ante el revuelo que causó esas revelaciones, el Gobierno húngaro en un primer momento lo negó pero después Szijjártó, que ha viajado a Rusia en 16 ocasiones desde el inicio de la guerra a gran escala en Ucrania, admitió los contactos e intentó normalizarlos.

Tras la nueva información, Szijjártó ha seguido la misma táctica: “Hoy han hecho un nuevo ‘gran descubrimiento’: han demostrado que digo lo mismo en público que por teléfono. ¡Buen trabajo!“. En una publicación en redes sociales, el ministro ha recordado que su Gobierno lleva cuatro años diciendo que ”las sanciones son un fracaso". “Hungría nunca aceptará sancionar a personas o empresas esenciales para nuestra seguridad energética o para lograr la paz, ni a aquellas que no tienen motivos para figurar en una lista de sanciones”, ha añadido.

Orbán maniobra de forma sistemática en la UE en contra de las acciones que ponen presión a Moscú, retrasándolas o bloqueándolas. Además de sacar de la lista a la hermana del oligarca Usmanov o al patriarca Kirill, cabeza de la Iglesia Ortodoxa rusa, entre otros, lo ha intentado con empresas y bancos.

La información publicada este martes detalla otra conversación de Szijjártó, esta con el viceministro de Energía ruso Pavel Sorokin, en 2025, en la que le explica sus maniobras en relación con el paquete de sanciones contra la flota fantasma rusa, los buques que operan en la sombra para saltarse las sanciones. “Estoy haciendo todo lo posible para revocarlo. La cuestión es que ya he eliminado 72 [entidades] de la lista, pero había 128. Estoy intentando seguir, pero debo decir que esto redunda en beneficio de Hungría”, afirmó Szijjártó. El ministro pide ayuda a Sorokin para “identificar los efectos directos y negativos sobre Hungría” y así construir su argumento frente a los socios comunitarios.

También se compromete a ayudar con entidades financieras propuestas para sanciones: “Dime los nombres de esos bancos y comprobaré si figuran en la lista o no; analizaré los fundamentos jurídicos y luego haré todo lo que esté en mi mano”, le dice Szijjártó a Sorokin.

Bruselas mide su reacción

Orbán está extremadamente cuestionado en Bruselas. A sus clásicos pulsos para retrasar o bloquear decisiones ha sumado un movimiento inédito que ha enfurecido a capitales e instituciones. En febrero decidió vetar un préstamo de 90.000 millones de euros que Ucrania necesita con urgencia, cuando ya había dado el visto bueno a finales del año pasado. Fue en represalia a la poca disposición de Kiev para reparar y reabrir el oleoducto Druzhba que provee de crudo ruso a Hungría, dañado por un ataque el 27 de enero.

Pese a ello, o precisamente por ello, la Comisión Europea se ha mostrado, una vez más, muy comedida en su respuesta a las nuevas revelaciones. En Bruselas crece la presión para que la UE dé un golpe sobre la mesa frente a la actitud de un país que no para de ponerle zancadillas al resto de sus socios. A la par sin embargo, tanto los Veintisiete como las instituciones, empezando por el Ejecutivo europeo, son conscientes de que cualquier cosa que se diga en estas semanas de intensa campaña electoral podrá y seguramente será usada por Orbán para mostrarse una vez más como víctima de Bruselas. De ahí que todos midan tanto sus palabras, al menos hasta el 12 de abril.

Una portavoz de la Comisión se ha limitado a reiterar este martes la línea de Bruselas acerca del “principio de sincera cooperación”. Debe regir las relaciones de los Estados miembros con sus demás socios en la UE y que se considera ampliamente violado por Budapest desde hace tiempo, pero especialmente desde que bloquea el préstamo europeo.

La portavoz comunitaria ha recordado que la alta representante para Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, habló en los pasados días con Szijjártó para “subrayarle la importancia de mantener la confidencialidad de las discusiones a puerta cerrada” y que “las consideraciones internas del Consejo no deben ser reveladas a terceras partes”. La jefa de la diplomacia europea también le “recordó la obligación del secreto profesional y la importancia de mantener la integridad de las comunicaciones dentro del Consejo”, confirman fuentes comunitarias sobre la tensa conversación.

La revelación del alto grado de coordinación entre Budapest y Moscú se conoce cuando Kallas, junto con una docena de ministros de Exteriores y altos representantes europeos —ninguno de ellos húngaro— se encuentran en Ucrania para conmemorar el cuarto aniversario de la masacre de Bucha. Un encuentro al que, nuevamente, Bruselas ha llegado con las manos vacías por el bloqueo húngaro al ansiado préstamo europeo.

Con las encuestas en contra por primera vez desde que volvió al poder en 2010, la campaña electoral de Fidesz, el partido del primer ministro, se centra en presentar a Ucrania como una amenaza existencial para Hungría. Orbán acusa al presidente ucranio, Volodímir Zelenski, de financiar a su rival, Péter Magyar, y de intentar influir en las elecciones.

El periodista Panyi Szabolcs, que firma la exclusiva con otros reporteros, lleva tiempo investigando la injerencia rusa en Hungría. Hace unas semanas publicó que tres agentes de los servicios de inteligencia militar rusos están operando en la Embajada en Budapest para intentar influir en los comicios. Aparte de lanzar una campaña en sus medios afines para desacreditarlo, el Gobierno de Orbán ha presentado cargos de espionaje contra él.