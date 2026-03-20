Vídeo | ¿Debería Europa garantizar una renta básica a los artistas?

La cultura genera millones de euros cada año en la UE, mientras el sector lucha contra el pluriempleo y la precariedad

El sector cultural aporta cada año 202.000 millones de euros a la economía europea. Una industria clave que, sin embargo, convive con la precariedad de quienes la sostienen: pluriempleo, ingresos irregulares y escasa protección social. Tras la pandemia, el sector enfrenta además la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) y nuevos recortes presupuestarios.

Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto Emove Hub que, además de EL PAÍS, incluye a Balkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Letonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Bélgica) y Telex (Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.